Otthon készített lőszereket árult egy férfi, vádat emeltek ellene

A Ceglédi Járási Ügyészség lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az engedély kereteit túllépve lőszereket töltött újra és értékesítette – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A ceglédi férfi több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel, továbbá házilagos lőszerelésre és újratöltésre is engedélyt szerzett 2022-ben.

A vádlott 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül legalább 500 lőszert gyártott le az otthonában.

A lőszereket az egyik ismerősének értékesítette közel 130 ezer forintért.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt.