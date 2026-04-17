lőszervádemelés

Otthon készített lőszereket árult egy férfi, vádat emeltek ellene

Lőszerrel visszaélés büntette miatt emeltek vádat egy ceglédi férfi ellen. Több mint ötszáz lőszert gyártott le, majd egy ismerősének értékesítette.

Forrás: MTI2026. 04. 17. 11:55
A Ceglédi Járási Ügyészség lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az engedély kereteit túllépve lőszereket töltött újra és értékesítette – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A ceglédi férfi több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel, továbbá házilagos lőszerelésre és újratöltésre is engedélyt szerzett 2022-ben.

A vádlott 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül legalább 500 lőszert gyártott le az otthonában.

A lőszereket az egyik ismerősének értékesítette közel 130 ezer forintért.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


