Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)fogyasztóvédelmi eljárásfelügyeleti bírság

Ritka eredményt hoztak a Nébih tavaszi ellenőrzései

Véget ért a március elejétől egészen húsvétig tartó országos tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányításával zajló akcióban főként a húsvéthoz és a tavaszi szezonhoz kapcsolódó termékeket vizsgálata állt. A 935 ellenőrzés során 149 üzemet vizsgáltak többségében jó eredményt hozott.

Munkatársunktól
2026. 04. 17. 8:54
Forrás: Shutterstock
A tavaszi ellenőrzési időszakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) édesipari termékeket, teasüteményeket, kalácsot, tormát és tojásfestéket előállító létesítmények közül összesen 149 üzemet vizsgált. 

Nébih ellenőrzés
A Nébih ellenőrzés során 39 különféle sonkát és füstölt hústerméket vizsgáltak, de nem találtak hibát (Fotó: Shutterstock)

Ez lett a Nébih ellenőrzés eredménye

A helyszíneken 276 termék ellenőrzése történt, elsősorban adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre és egyéb előírásokra vonatkozóan, 40 termék esetében laboratóriumi vizsgálatok is történtek, többek között tartósítószer- és színezéktartalom tekintetében: kifogás egy termék esetében sem volt. 

Az ellenőrzések eredményeként 18 esetben indult hatósági eljárás.

A részletekről annyit közöltek:

  • a tavaszi ellenőrzések során az alkoholos italoknál minimális hiányosságokat találtak, a hazai sörgyáraknál pedig egyáltalán nem tártak fel hibát a szakemberek. 
  • A húsfeldolgozóknál azonban több higiéniai és nyomonkövetési problémát is megállapítottak, ezért több tonna terméket kivontak a forgalomból.
  • Összesen 39 különféle sonkából és füstölt hústermékből mintavételre is sor került, kifogás egy esetben sem merült fel. 
  • Hasonlóan kedvező volt a tapasztalat a takarmány-előállító létesítményben vett teljes értékű baromfi tojótakarmányok esetében: a Nébih laboratóriumában vizsgált 35 minta egyikénél sem merült fel kifogás.
  • A vizsgált hét tojáscsomagolónál nem tártak fel súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot, a tojások jelölése is megfelelő volt. Mindössze egy tojásminta esetében indult eljárás az érintett vállalkozóval szemben.
  • A vármegyei kormányhivatalok primőr zöldségek kapcsán összesen 145 termelői ellenőrzést végeztek el piacokon és a gazdálkodók telephelyén. Az ellenőrzött tételek megfeleltek a vonatkozó minőségi és higiéniai követelményeknek.

Adminisztrációs hibák a szezonális termékeknél

A friss 

szezonális termékekre irányuló vizsgálatok során az ellenőrök elsősorban jelölési és adminisztrációs hibákat tártak fel, illetve összesen 19 kg terméket vontak ki a piaci forgalomból nyomonkövethetőségi kifogások miatt. 

Szankcióként három esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása volt indokolt. A Nébih zöldség-gyümölcs minőségellenőrei 17 helyszínen 58 esetben vizsgálták a primőr zöldség értékesítését. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a legjellemzőbb probléma a felvásárolt áru saját termékként történő értékesítése. Emellett számos kisebb-nagyobb adminisztrációs és dokumentációs hiányosságot tártak fel az ellenőrök. A megvizsgált 31 db hazai eredetű minta nem tartalmazott határérték feletti szermaradékot. 

A tavaszi időszakban a növényútlevelek alkalmazását és megfelelőségét is széles körben vizsgálták a szakemberek. Az ellenőrzések kiterjedtek faiskolákra, kertészeti árudákra, barkácsáruházakra, diszkont áruházláncokra, továbbá piacokra és kisebb forgalmazókra is. Az összesen 282 ellenőrzés során elsősorban a piaci árusítás területén tapasztaltak hibákat, ami indokolttá teszi a célzott ellenőrzések fenntartását és a jogkövető magatartás további erősítését. 

A húsvétkor népszerű élőnyúl-árusítás felügyelete sem maradt el. A hatóság országszerte 73 kisállatkereskedést és 47 állatvásáron/állatpiacon árusítónál ellenőrizte az állatvédelmi szabályok maradéktalan betartását. Egy állatkereskedésben és négy piaci árusnál akadtak kisebb dokumentációs hiányosságok, állatvédelmi szabálytalanság azonban sehol nem merült fel – írta közleményében a Nébih.

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

