Ritka eredményt hoztak a Nébih tavaszi ellenőrzései

A tavaszi ellenőrzési időszakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) édesipari termékeket, teasüteményeket, kalácsot, tormát és tojásfestéket előállító létesítmények közül összesen 149 üzemet vizsgált.

A Nébih ellenőrzés során 39 különféle sonkát és füstölt hústerméket vizsgáltak, de nem találtak hibát (Fotó: Shutterstock)

A helyszíneken 276 termék ellenőrzése történt, elsősorban adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre és egyéb előírásokra vonatkozóan, 40 termék esetében laboratóriumi vizsgálatok is történtek, többek között tartósítószer- és színezéktartalom tekintetében: kifogás egy termék esetében sem volt.

Az ellenőrzések eredményeként 18 esetben indult hatósági eljárás.

A részletekről annyit közöltek:

a tavaszi ellenőrzések során az alkoholos italoknál minimális hiányosságokat találtak, a hazai sörgyáraknál pedig egyáltalán nem tártak fel hibát a szakemberek.

A húsfeldolgozóknál azonban több higiéniai és nyomonkövetési problémát is megállapítottak, ezért több tonna terméket kivontak a forgalomból.

Összesen 39 különféle sonkából és füstölt hústermékből mintavételre is sor került, kifogás egy esetben sem merült fel.

Hasonlóan kedvező volt a tapasztalat a takarmány-előállító létesítményben vett teljes értékű baromfi tojótakarmányok esetében: a Nébih laboratóriumában vizsgált 35 minta egyikénél sem merült fel kifogás.

A vizsgált hét tojáscsomagolónál nem tártak fel súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot, a tojások jelölése is megfelelő volt. Mindössze egy tojásminta esetében indult eljárás az érintett vállalkozóval szemben.

A vármegyei kormányhivatalok primőr zöldségek kapcsán összesen 145 termelői ellenőrzést végeztek el piacokon és a gazdálkodók telephelyén. Az ellenőrzött tételek megfeleltek a vonatkozó minőségi és higiéniai követelményeknek.

Adminisztrációs hibák a szezonális termékeknél

A friss

szezonális termékekre irányuló vizsgálatok során az ellenőrök elsősorban jelölési és adminisztrációs hibákat tártak fel, illetve összesen 19 kg terméket vontak ki a piaci forgalomból nyomonkövethetőségi kifogások miatt.

Szankcióként három esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása volt indokolt. A Nébih zöldség-gyümölcs minőségellenőrei 17 helyszínen 58 esetben vizsgálták a primőr zöldség értékesítését. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a legjellemzőbb probléma a felvásárolt áru saját termékként történő értékesítése. Emellett számos kisebb-nagyobb adminisztrációs és dokumentációs hiányosságot tártak fel az ellenőrök. A megvizsgált 31 db hazai eredetű minta nem tartalmazott határérték feletti szermaradékot.