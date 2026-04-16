Pikk Bayerrel és Ambrózyval - Lesz -e kijózanodás? +videó

Nehéz a választások után néhány nappal megszokni, hogy ellenzéki, azaz független, objektív újságíró lett Bayerből és Ambrózyból. De majd csak megbirkózunk ezzel is.

Mi más lett volna podcastműsorunk témája, mint a vasárnapi választás. Kollégáink arra keresték a választ, hogyan jött ki ez az eredmény. Mint fogalmaztak, egyikük sem gondolta volna, hogy ez lesz a választási eredmény, azt is hosszasan fejtegették, milyen buborékban ültek az elmúlt egy évben, és miért nem jöttek be a jóslataik, holott még vasárnap is olyan információkat kaptak, amelyek Fidesz-győzelmet jósoltak.

Szó esett az első szavazókról, akik ilyen nagy arányban még soha nem mentek el voksolni a rendszerváltás óta. Fejtegették, vajon miért szavazhattak a fiatalok a Tisza Pártra.

Áttértek Brüsszel és Magyar Péter leendő miniszterelnök kapcsolatára. Itt az merült fel kérdésként, vajon a választónak tett ígéreteit fogja-e megvalósítani, vagy a brüsszelitáknak kell törlesztenie.

Amellett sem mentek el szótlanul, hogy a választás után néhány nappal már azt mondta a Tisza-vezér: földrajzi okok miatt nagyon is kell hazánknak az orosz olaj, ami eddig büdös és mocskos volt. Nem maradt ki adásunkból a migráció kérdése sem, minderről bővebben a Pikkben.