Pikk Bayerrel és Ambrózyval - Lesz -e kijózanodás? +videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szükség!

Magyar Pétertisza pártbayer zsoltambrózy áron

Pikk Bayerrel és Ambrózyval - Lesz -e kijózanodás?

„Szijusék” újra akcióban. Kimagyarázóshow lett a Pikkből ? Buborékban ülünk egy éve? A választási vereség okait keresték sajátos módon politikailag inkorrekt műsorunkban. Hihetünk -e az új miniszterelnöknek, aki már arról beszél, hogy kell az orosz olaj, mert a földrajzi viszonyokat nem lehet megváltoztatni? Mindent is alaposan átbeszélt podcastműsorunkban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a PestiSrácok.hu munkatársa.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 20:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nehéz a választások után néhány nappal megszokni, hogy ellenzéki, azaz független, objektív újságíró lett Bayerből és Ambrózyból. De majd csak megbirkózunk ezzel is.

Mi más lett volna podcastműsorunk témája, mint a vasárnapi választás. Kollégáink arra keresték a választ, hogyan jött ki ez az eredmény. Mint fogalmaztak, egyikük sem gondolta volna, hogy ez lesz a választási eredmény, azt is hosszasan fejtegették, milyen buborékban ültek az elmúlt egy évben, és miért nem jöttek be a jóslataik, holott még vasárnap is olyan információkat kaptak, amelyek Fidesz-győzelmet jósoltak.

Szó esett az első szavazókról, akik ilyen nagy arányban még soha nem mentek el voksolni a rendszerváltás óta. Fejtegették, vajon miért szavazhattak a fiatalok a Tisza Pártra.

Áttértek Brüsszel és Magyar Péter leendő miniszterelnök kapcsolatára. Itt az merült fel kérdésként, vajon a választónak tett ígéreteit fogja-e megvalósítani, vagy a brüsszelitáknak kell törlesztenie.

Amellett sem mentek el szótlanul, hogy a választás után néhány nappal már azt mondta a Tisza-vezér: földrajzi okok miatt nagyon is kell hazánknak az orosz olaj, ami eddig büdös és mocskos volt. Nem maradt ki adásunkból a migráció kérdése sem, minderről bővebben a Pikkben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
