Megvannak a köztársasági elnök alkotmányos eszközei, hogy megvédje magát Magyar Péter fenyegetőzéseitől

„Az államfő megtehetné azt is a jelzett alakuló ülés előtt, hogy az általa már bejelentett miniszterelnök-javaslatát Magyar Péter sértegetéseire tekintettel visszavonja, és a nyilvánosság előtt bejelentve rögzítené, hogy csak a választásokon győztes Tisza Párt más vezetőjének személyét hajlandó javasolni az Országgyűlésnek” – mutatott rá közösségi oldalán Pokol Béla.

Az egykori alkotmánybíró felhívta a figyelmet: a választásokon győztes párt elnöke több alkalommal is lemondásra szólította fel az államfőt és más hatalmi ágak vezetőit. Úgy látja, ez a gyakorlat a jövőben is folytatódhat, ami

felveti a hatalmi ágak megosztásának elvének sérelmét.

Pokol Béla hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben alkotmányos eszköz is rendelkezésre áll: az absztrakt alkotmányértelmezés kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. Ennek lehetőségét az alkotmánybírósági törvény 38. paragrafusa biztosítja, amelynek alapján több szereplő – köztük a köztársasági elnök – is indítványozhatja az alaptörvény értelmezését konkrét alkotmányjogi probléma kapcsán.

Magyar Péter lehet az első kormányfő, aki alkotmánysértéssel indít

„Az Országgyűlés vagy annak állandó bizottsága, a köztársasági elnök, a kormány, illetve az alapvető jogok biztosa indítványára az Alkotmánybíróság az alaptörvény rendelkezését konkrét alkotmányjogi problémával összefüggésben értelmezi, ha az értelmezés közvetlenül levezethető az alaptörvényből” – idézte az erről szóló passzust.

Az elemzés szerint ebben az esetben az alaptörvény C) cikkének (1) bekezdése kerülhet előtérbe, amely kimondja: „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.” A volt alkotmánybíró kiemelte, hogy bár a hatalmi ágak között lehetnek konfliktusok, ezek rendezésére az alkotmányos rendszer világos szabályokat tartalmaz, és ezek megkerülése alkotmánysértést jelenthet.

Hozzátette: ha a miniszterelnök alkalmatlannak tartja az államfőt, akkor az alaptörvény 13. cikke alapján megfosztási eljárást kezdeményezhet az Országgyűlésben, konkrét indoklással.

Enélkül azonban a nyilvánosság előtti általános politikai támadások szerinte feltehetően alkotmánysértők lehetnek, amit végső soron az Alkotmánybíróság állapíthat meg.

Pokol Béla szerint az államfő már a május 5-i alakuló ülés után azonnal kezdeményezheti az eljárást. Amennyiben az Alkotmánybíróság megállapítja a jogsértést, azzal precedens születhet: ebben az esetben Magyar Péter lehet az első miniszterelnök, aki már jelölti pozícióban alkotmánysértést követett el.