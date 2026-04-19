gyurcsány ferencVálasztás 2026miniszterelnökMagyar Péter

Előkerült Gyurcsány Ferenc, erre Magyar Péter is felkaphatja a fejét

Aki veri a mellét, hogy neki, és csak neki van igaza, aki erre épít politikai mozgalmat, pártot, rendszert, az lehet, hogy első lépésben akár arra is képes, hogy kiirtsa riválisait, de végül önmagát is felszámolja – figyelmeztet Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök azt ígérte, következő könyvében részletesebben ír majd a jelenségről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 18:00
Gyurcsány Ferenc, volt miniszterelnök, Magyar Péter Képernyőfotó/Magyar Nemzet
„A mi világunkban, a nyugati civilizációban minden, önmaga kizárólagos igazságát hirdető és arra igényt tartó hatalom előbb-utóbb önmaga vesztét is okozza” – írta közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc.

A volt miniszterelnök hosszadalmas fejtegetésében a hellén, a zsidó, a keresztény és a római örökséget is érinti, és jut el a mai politikai helyzetre alkalmazható következtetésig.

Mert ez az igény szembemegy a nyugati világ alapvető kulturális és társadalmi kódjával – azzal a mintázattal, amely a vitára, az értelmezés nyitottságára, a hatalom korlátozására és a konfliktusok intézményes kezelésére épül

– állapította meg Gyurcsány.

 

Gyurcsány az örökségről írt

Szerinte felmerül a kérdés, miért alakult így, és az is, miért kizárólag a nyugati civilizációra hivatkozik.

„Azért, mert van valami, ami köt bennünket. Ez a valami a közös szellemi, erkölcsi, mentalitásbeli örökségünk. Sokszor mondjuk – egyébként nagyon helyesen –, hogy az európai, tágabb értelemben a nyugati kultúra, a hellén, zsidó, keresztény és a római örökségre épül. A hellén örökség legfontosabb eleme, hogy az igazság nem adott, nem végleges, az mindig vita tárgya” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Úgy véli, a zsidó gondolkodási hagyomány ehhez hozzáteszi, hogy az igazság soha nem ismerhető meg teljes mértékben, és nem birtokolható maradéktalanul. A volt miniszterelnök szerint a nyugati civilizáció pluralizmusigénye nem valamiféle liberális hóbort, és nem is pusztán erkölcsi norma, hanem történelmi és antropológiai örökség.

Ezért – mondhatjuk bátran –, aki veri a mellét, hogy neki, és csak neki van igaza, aki erre épít politikai mozgalmat, pártot, rendszert, az lehet, hogy első lépésben akár arra is képes, hogy kiirtsa riválisait, de végül önmagát is felszámolja

– állapítja meg. Végül megjegyzi, hogy az emögött meghúzódó elméletet path dependence-nek nevezzük, amelyről részletesebben készülő könyvében ír majd.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
