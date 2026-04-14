kutyapárt Kovács Gergely Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Szimpatizánsaival fizettetné meg a sikertelenségét a Kutyapárt

A baloldali párt az egy százalékot sem érte el, így vissza kell fizetniük a kampánytámogatást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 17:19
Fotó: MTI/Mohai Balázs
„Nagy eséllyel nem értük el az egy százalékot a választáson, és emiatt vissza kell fizetnünk 686 millió forintnyi kampánypénzt” – jelentette be Kovács Gergely a közösségi oldalán

Budapest, 2025. április 12. Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, a főváros XII. kerületének polgármestere beszédet mond a "Legyen mindenki egyforma!" mottóval megtartott "Szürke Békemenet" demonstráción a Hősök terén 2025. április 12-én. MTI/Balogh Zoltán
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökének elmondása szerint még nem tudja, hogy mi fog történni, de első körben a hamarosan megszülető határozat 15 napot fog adni a pártnak, hogy befizesse az összeget az államkasszába.

Ezt, bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk tudni teljesíteni, hiszen leginkább semennyi pénzünk sincs

– hangsúlyozta. Hozzátette: fizetésképtelenség esetén pedig felszámolási eljárást fognak kezdeményezni a párt ellen.

A pártelnök azt is elmondta, hogy a rossz eredményeik miatt állami támogatásra sem lesznek mostantól jogosultak, így még nem tudják, hogy mi lesz a párttal, csak azt, hogy folytatni szeretnék. Ehhez a folytatáshoz pedig a követőik segítségét kérte Kovács Gergely, 

ugyanis a visszafizetendő pénz legalább egy részét a támogatóik adományából akarják kifizetni.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
