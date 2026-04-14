Szimpatizánsaival fizettetné meg a sikertelenségét a Kutyapárt

„Nagy eséllyel nem értük el az egy százalékot a választáson, és emiatt vissza kell fizetnünk 686 millió forintnyi kampánypénzt” – jelentette be Kovács Gergely a közösségi oldalán.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökének elmondása szerint még nem tudja, hogy mi fog történni, de első körben a hamarosan megszülető határozat 15 napot fog adni a pártnak, hogy befizesse az összeget az államkasszába.

Ezt, bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk tudni teljesíteni, hiszen leginkább semennyi pénzünk sincs

– hangsúlyozta. Hozzátette: fizetésképtelenség esetén pedig felszámolási eljárást fognak kezdeményezni a párt ellen.

A pártelnök azt is elmondta, hogy a rossz eredményeik miatt állami támogatásra sem lesznek mostantól jogosultak, így még nem tudják, hogy mi lesz a párttal, csak azt, hogy folytatni szeretnék. Ehhez a folytatáshoz pedig a követőik segítségét kérte Kovács Gergely,