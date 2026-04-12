Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Többre számított a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Nagy Dávid szerint lejárató kampány indult ellenük, emiatt alakult így az eredmény. Az MKKP listavezetője gratulált Magyar Péternek.

2026. 04. 12. 23:52
Fotó: Havran Zoltán
Többre számítottunk, az utolsó egy hétben ellenünk folytatott lejárató kampány biztosan sokat nyomott a latban – mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója vasárnap este, a szavazatok több mint 80 százalékos feldolgozottsága mellett az MKKP 0,8 százalék körüli eredménynél tartott.

Forrás: Facebook

Nagy Dávid úgy fogalmazott:

– Az embereknek nagyon elegük van a Fideszből, és ennél bármi jobb. Ezzel egyet tudok érteni én is. Azt gondolom, hogy ha jobban kampányoltunk volna, jobban csináljuk a dolgokat a párt vezetésével, Kovács Gergővel és Suzyval, akkor az embereknek az is átmehetett volna, amit mi szerettünk volna átadni.

Hozzátette, hogy felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, és gratulált neki a választási győzelemhez. 

– Békében váltunk el, remélem, a legtöbbet hozzák ki ebből a kétharmadból

– mondta. A pártigazgató szerint össze kell szedniük majd a tapasztalatokat, tanulságokat, okos és jó emberekkel kell beszélni, olyanokkal, mint Iványi Gábor, aki meglátogatta a Magyar Kértfarkú Kutya Párt eredményváróját a Metró Klubban. „Nagyon bízom a csapatban, az tuti, hogy folytatni fogjuk, de hogy miként, az még a jövő zenéje” – tette hozzá a politikus.

Borítókép: Magyar Kétfarkú Kutya Párt a választás utáni eredményvárón (Fotó: Havran Zoltán)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
