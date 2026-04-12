Többre számított a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Többre számítottunk, az utolsó egy hétben ellenünk folytatott lejárató kampány biztosan sokat nyomott a latban – mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója vasárnap este, a szavazatok több mint 80 százalékos feldolgozottsága mellett az MKKP 0,8 százalék körüli eredménynél tartott.

Nagy Dávid: Többre számítottunk

– Az embereknek nagyon elegük van a Fideszből, és ennél bármi jobb. Ezzel egyet tudok érteni én is. Azt gondolom, hogy ha jobban kampányoltunk volna, jobban csináljuk a dolgokat a párt vezetésével, Kovács Gergővel és Suzyval, akkor az embereknek az is átmehetett volna, amit mi szerettünk volna átadni.

Hozzátette, hogy felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, és gratulált neki a választási győzelemhez.

– Békében váltunk el, remélem, a legtöbbet hozzák ki ebből a kétharmadból

– mondta. A pártigazgató szerint össze kell szedniük majd a tapasztalatokat, tanulságokat, okos és jó emberekkel kell beszélni, olyanokkal, mint Iványi Gábor, aki meglátogatta a Magyar Kértfarkú Kutya Párt eredményváróját a Metró Klubban. „Nagyon bízom a csapatban, az tuti, hogy folytatni fogjuk, de hogy miként, az még a jövő zenéje” – tette hozzá a politikus.

Borítókép: Magyar Kétfarkú Kutya Párt a választás utáni eredményvárón (Fotó: Havran Zoltán)