Szombathelyen elmorzsoltak egy könnycseppet: visszalépett Czeglédy Csaba

Czeglédy Csaba, aki a DK támogatásával függetlenként jelöltette magát a Vas vármegyei 1-es választókörzetében az országgyűlési választásokon, úgy döntött, visszalép. A döntésével négyre csökkent a jelöltek száma a kiemelten fontos Vas 1-es körzetben.

2026. 04. 09. 17:04
Czeglédy Csaba, aki a DK támogatásával függetlenként jelöltette magát a Vas vármegyei 1-es választókörzetben az országgyűlési választásokon, úgy döntött, visszalép – írja a Vaol.

Mint írják, Dobrev Klára, a DK elnöke még nem kommentálta a Czeglédy visszalépését.

 

Czeglédyt elítélték

Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő, csaknem harminc éve aktív helyi politikus, ugyanakkor országosan elsősorban büntetőügyei miatt ismert. Idén februárban első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélték egy több mint 6 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben, az ügyészség pedig súlyosításért fellebbezett. A vád szerint egy céghálózaton keresztül szervezett adóelkerülés történt, amely jelentős kárt okozott a költségvetésnek.

Czeglédy az ítélet után azt mondta, az ügy „gyenge lábakon áll”, és szerinte a döntés a teljes felmentés felé vezető lépés.

A közügyektől nincs eltiltva: a DK-ra szavaz Czeglédy Csaba

A politikus a visszalépés után jelezte, hogy listán a Demokratikus Koalícióra szavaz, mert az áll hozzá a legközelebb, és fontosnak tartja, hogy a baloldali és liberális értékeknek legyen parlamenti képviselete.

A visszalépéssel a körzetben végül négy jelölt maradt versenyben: a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt, a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt indulója. A választás kimenetele így továbbra is kiemelt figyelmet kap, mivel a körzet eredményét sokan országos jelentőségűnek tartják. 

Az előző választáson a Fidesz Hende Csabát indította itt, aki mostanra alkotmánybíró lett, a kormánypártoknak új jelöltje van. Czeglédy Csaba legutóbb is indult, akkor a Márki-Zay-féle összefogás jelöltjeként futott be a második helyen. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

