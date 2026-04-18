Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)Brenzovics Lászlóújraválasztás

Újraválasztották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét

Brenzovics László marad a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség élén. Kijelentette: célja a jó kapcsolat az ukrán állammal és a magyar kormánnyal.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 18. 15:54
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Újabb hároméves ciklusra Brenzovics Lászlót választotta meg elnökének tisztújító közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az elnök kijelentette: a KMKSZ jó kapcsolatokra törekszik az ukrán állami és a helyi hatalommal, illetve a magyar kormánnyal és valamennyi magyarországi parlamenti párttal.

Brenzovics László (Forrás: Facebook/Brenzovics László)

Brenzovics László online kapcsolódott be a közgyűlésbe, mert azután, hogy az ukrán titkosszolgálat 2020 végén kommandósok bevetésével házkutatást tartott ungvári otthonában és a KMKSZ-hez köthető több intézményben, elhagyta Ukrajnát és azóta is külföldön tartózkodik. Az utóbbi három év eseményeit elemző elnöki beszámolójában rendkívül fontosnak értékelte azt, hogy a háború ellenére sikerült a KMKSZ alapszabályának megfelelően lebonyolítani a tisztújítást a több mint 32 ezer tagot számláló szövetség valamennyi alapszervezetében, Ungvártól Kőrösmezőig.

Kiemelte: a KMKSZ „továbbra is egy működő, alulról építkező demokratikus szervezet”. A kárpátaljai magyarok szociális támogatásában rendkívül fontos szerepet játszott a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa, például a segítségre szoruló beteg emberek ápolásának finanszírozásában vagy a jogsegélyszolgálat működtetésében. 

Brenzovics rámutatott az oktatás döntő szerepére a kárpátaljai magyarok szülőföldön való megmaradásában: egyetlen magyar osztályt vagy iskolát sem kellett bezárni, működnek az óvodák, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolából pedig egyetem lett.

A 36. tisztújító közgyűlés ellenjelölt nélkül választotta őt meg a KMKSZ elnökének, és ez lesz az ötödik ciklusa a szervezet élén. Zárszavában a szervezet régi-új vezetője kijelentette, hogy a KMKSZ szolidáris Ukrajna minden állampolgárával a háború ügyében, jó kapcsolatokra törekszik az ukrajnai államhatalommal és a helyi közigazgatásokkal, tanácsokkal. 

„A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a hagyománynak megfelelően jó kapcsolatokat kíván ápolni valamennyi magyar parlamenti párttal és a magyar kormánnyal is a jövőben” – mondta.

A kárpátaljai magyarság legfontosabb vágya és óhaja a mielőbbi béke megteremtése, Isten áldja és óvja a kárpátaljai magyarságot

– zárta gondolatait Brenzovics László.

Borítókép: Brenzovics László (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kiss Károly
Csatlakoztunk Európához

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
