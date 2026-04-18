Újraválasztották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét

Újabb hároméves ciklusra Brenzovics Lászlót választotta meg elnökének tisztújító közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az elnök kijelentette: a KMKSZ jó kapcsolatokra törekszik az ukrán állami és a helyi hatalommal, illetve a magyar kormánnyal és valamennyi magyarországi parlamenti párttal.

Brenzovics László online kapcsolódott be a közgyűlésbe, mert azután, hogy az ukrán titkosszolgálat 2020 végén kommandósok bevetésével házkutatást tartott ungvári otthonában és a KMKSZ-hez köthető több intézményben, elhagyta Ukrajnát és azóta is külföldön tartózkodik. Az utóbbi három év eseményeit elemző elnöki beszámolójában rendkívül fontosnak értékelte azt, hogy a háború ellenére sikerült a KMKSZ alapszabályának megfelelően lebonyolítani a tisztújítást a több mint 32 ezer tagot számláló szövetség valamennyi alapszervezetében, Ungvártól Kőrösmezőig.

Kiemelte: a KMKSZ „továbbra is egy működő, alulról építkező demokratikus szervezet”. A kárpátaljai magyarok szociális támogatásában rendkívül fontos szerepet játszott a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa, például a segítségre szoruló beteg emberek ápolásának finanszírozásában vagy a jogsegélyszolgálat működtetésében.

Brenzovics rámutatott az oktatás döntő szerepére a kárpátaljai magyarok szülőföldön való megmaradásában: egyetlen magyar osztályt vagy iskolát sem kellett bezárni, működnek az óvodák, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolából pedig egyetem lett.

A 36. tisztújító közgyűlés ellenjelölt nélkül választotta őt meg a KMKSZ elnökének, és ez lesz az ötödik ciklusa a szervezet élén. Zárszavában a szervezet régi-új vezetője kijelentette, hogy a KMKSZ szolidáris Ukrajna minden állampolgárával a háború ügyében, jó kapcsolatokra törekszik az ukrajnai államhatalommal és a helyi közigazgatásokkal, tanácsokkal.

„A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a hagyománynak megfelelően jó kapcsolatokat kíván ápolni valamennyi magyar parlamenti párttal és a magyar kormánnyal is a jövőben” – mondta.

A kárpátaljai magyarság legfontosabb vágya és óhaja a mielőbbi béke megteremtése, Isten áldja és óvja a kárpátaljai magyarságot

– zárta gondolatait Brenzovics László.