Hatalmas elismerés: Európa legjobbjának választották a magyar válogatott vezéregyéniségét

A női kosárlabda Euroliga elődöntőjében a Galatasaray 63-56-ra legyőzte a Zaragozát péntek este. A török csapatban a magyar válogatott Juhász Dorka kivételesen 11 és fél percet töltött a pályán – bokasérülés miatt két perccel a félidő vége előtt le kellett cserélni. A nemzeti csapat kiválóságát, a Rátgéber Akadémia neveltjét a győzelem mellett egy másik örömteli esemény érte, hiszen őt választották meg az Euroliga legjobb játékosának (MVP).

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 13:48
Fotó: ESRA BILGIN Forrás: ANADOLU
Az Euroliga női sorozatának idei díjazottjait a zaragozai Final Six keretében hirdették ki péntek este, ahol több díjat is kiosztottak. A török Galatasaray magyar válogatott játékosa, Juhász Dorka kapta a legnagyobb elismerést, a pécsi Rátgéber Akadémia egykori kosarasát a szezon legértékesebb játékosának (MVP) választották.

(Fotó: Anadolu/Bunyamin Celik)

Juhász Dorka az Euroleage legfiatalabb MVP-je

Juhász Dorka kiemelkedő idényének elismeréseként érdemelte ki az MVP-címet, miután csapatával döntőbe jutott. A 26 éves játékos a díj történetének legfiatalabb győztese lett, teljesítményindexe:

  • 16,8 volt
  • mezőnyből 52 százalékkal dobott
  • meccsenként 12,8 pontot és 8 lepattanót átlagolt.

Az All-EuroLeague Women első csapatába az MVP Juhász mellett a Fenerbahce Opet három játékosa – Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand – is bekerült, valamint helyet kapott benne a Basket Landes kulcsembere, Leila Lacan is.

 

A Rátgéber Akadémiáról indult, a magyar válogatottnak is vezéregyénisége

Juhász csaknem tíz éve, mindössze 16 évesen mutatkozott be az EuroCup Women sorozatban, és mostanra az Euroliga legjobb játékosai közé emelkedett, az idei szezonban pedig el is nyerte a díjat a pécsi Rátgéber Akadémia neveltje.

(Fotó: FIBA/Basketball)

– Visszatekintve a pécsi időkre, néha elfelejtjük, honnan indultunk. Annyira belemerülünk a meccsekbe, hogy csak megyünk előre. De amikor megállok, és végiggondolom az utamat Magyarországról az egyetemig, a sérüléseken át, hosszú út volt – nyilatkozta Juhász a FIBA hivatalos oldalának, majd hozzátette, hogy mindig is az Euroligában akart játszani, de legmerészebb álmaiban sem gondolta volna, hogy el fogja érni ezt egyszer. A magyar válogatott kosaras hozzátette: büszke az útjára és a fejlődésére, még azokra a nehéz döntésekre is, mint amikor külföldre ment tanulni és játszani.

Az MVP-díjat hatalmas elismerésnek tartja, különösen azért, mert kulcsszerepet kapott a Galatasaray újjáépülő csapatában.

Sokkhatásként ért, és nagyon hálás vagyok. Nem ezért játszol minden nap, csak teszed a dolgod. Már az is nagy dolog volt, hogy szóba kerültem két másik kiváló játékossal együtt

 – mondta el Juhász Dorka, aki szerint a társai nélkül mindez nem sikerült volna. – A csapat sokat tett értem, vezető szerepbe helyeztek, és hittek bennem. Örülök, hogy élni tudtam ezzel a lehetőséggel. Ez már csak a hab a tortán –  nyilatkozta a pécsi nevelésű kosárlabdázó.

(Fotó: FIBA/Basketball)

 – Az isztambuli közeg nagyon intenzív, de élvezetes. Egy kisvárosból érkezve teljesen más világba csöppentem. Rengeteg szenvedélyes szurkoló van, óriási a támogatás. A csapat, a stáb és a drukkerek is befogadtak, minden várakozásomat felülmúlta, és a török kultúrát is nagyon megszerettem  – árulta el a magyar lány, aki nem biztos, hogy pályára tud lépni az Euroliga döntőjében, mivel a Zaragoza elleni elődöntőben megsérült.

– Hosszú út volt már a selejtezőktől kezdve. Nem feltétlenül számítottunk erre, csak egy jó szezonban reménykedtünk. Aztán ahogy jöttek a meccsek, nőtt az önbizalmunk, és rájöttem, hogy nagyon jó csapatunk van  – mondta el Juhász Dorka, aki bízik benne, hogy megnyerik az Euroligát. A magyar női kosárlabda-válogatott tagjaként Juhász az isztambuli vb-selejtezőkön is villogott, és óriási szerepe volt abban, hogy Völgyi Péter együttese 28 év után kijutott a szeptemberi világbajnokságra. A magyar válogatott centere bekerült a világbajnoki selejtezők álomcsapatába is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
