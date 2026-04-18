Hatalmas elismerés: Európa legjobbjának választották a magyar válogatott vezéregyéniségét

A Rátgéber Akadémiáról indult, a magyar válogatottnak is vezéregyénisége

Juhász csaknem tíz éve, mindössze 16 évesen mutatkozott be az EuroCup Women sorozatban, és mostanra az Euroliga legjobb játékosai közé emelkedett, az idei szezonban pedig el is nyerte a díjat a pécsi Rátgéber Akadémia neveltje.

A magyar válogatott Juhász Dorka Európa legjobb játékosa (Fotó: FIBA/Basketball)

– Visszatekintve a pécsi időkre, néha elfelejtjük, honnan indultunk. Annyira belemerülünk a meccsekbe, hogy csak megyünk előre. De amikor megállok, és végiggondolom az utamat Magyarországról az egyetemig, a sérüléseken át, hosszú út volt – nyilatkozta Juhász a FIBA hivatalos oldalának, majd hozzátette, hogy mindig is az Euroligában akart játszani, de legmerészebb álmaiban sem gondolta volna, hogy el fogja érni ezt egyszer. A magyar válogatott kosaras hozzátette: büszke az útjára és a fejlődésére, még azokra a nehéz döntésekre is, mint amikor külföldre ment tanulni és játszani.

Nem gondolta volna, hogy megkapja

Az MVP-díjat hatalmas elismerésnek tartja, különösen azért, mert kulcsszerepet kapott a Galatasaray újjáépülő csapatában.

Sokkhatásként ért, és nagyon hálás vagyok. Nem ezért játszol minden nap, csak teszed a dolgod. Már az is nagy dolog volt, hogy szóba kerültem két másik kiváló játékossal együtt

– mondta el Juhász Dorka, aki szerint a társai nélkül mindez nem sikerült volna. – A csapat sokat tett értem, vezető szerepbe helyeztek, és hittek bennem. Örülök, hogy élni tudtam ezzel a lehetőséggel. Ez már csak a hab a tortán – nyilatkozta a pécsi nevelésű kosárlabdázó.