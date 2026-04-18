Hatalmas elismerés: Európa legjobbjának választották a magyar válogatott vezéregyéniségét

Az Euroliga női sorozatának idei díjazottjait a zaragozai Final Six keretében hirdették ki péntek este, ahol több díjat is kiosztottak. A török Galatasaray magyar válogatott játékosa, Juhász Dorka kapta a legnagyobb elismerést, a pécsi Rátgéber Akadémia egykori kosarasát a szezon legértékesebb játékosának (MVP) választották.
Juhász Dorka az Euroleage legfiatalabb MVP-je
Juhász Dorka kiemelkedő idényének elismeréseként érdemelte ki az MVP-címet, miután csapatával döntőbe jutott. A 26 éves játékos a díj történetének legfiatalabb győztese lett, teljesítményindexe:
- 16,8 volt
- mezőnyből 52 százalékkal dobott
- meccsenként 12,8 pontot és 8 lepattanót átlagolt.
Az All-EuroLeague Women első csapatába az MVP Juhász mellett a Fenerbahce Opet három játékosa – Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand – is bekerült, valamint helyet kapott benne a Basket Landes kulcsembere, Leila Lacan is.
