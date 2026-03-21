Büszkesége a női Szoboszlai, fájdalma a politikai színvakság

– Noha nem a világbajnoki selejtező eredményének értékeléseként egyeztettük a beszélgetést, megkerülhetetlen a kérdés: mit szól ahhoz, hogy a magyar válogatott huszonnyolc év után ismét kijutott a világbajnokságra, azaz tagja a szűk elitet jelentő legjobb tizenhat csapatnak?

– Megérdemelten jutott ki a világbajnokságra a magyar válogatott. Talán nem tévedek, ha azt mondom, ezt a csapatot legalább olyan tehetséges, sőt talán még jobb adottságú játékosok alkotják, mint azt, amelyik 1998-ban szerepelt a világbajnokságon – felelte Rátgéber László az interjú felütéseként.

Rátgéber László, a Rátgéber Akadémia alapítója, ahol Juhász Dorka is nevelkedett. A magyar kosárlabda a szakember szerint többre hivatott

– Az ön irányításával, tegyük hozzá.

– Igen, de a jelenben ez csak egy adat, történeti tény, aminek annyi jelentősége van csupán, hogy hitelt ad a szavaimnak. Pedig ha felidézzük az akkori csapatot, az akkori neveket, kiváló, nemzetközileg is jegyzett játékosok alkották a három évtizeddel ezelőtti válogatottat is.

– A Törökország elleni győzelem után többen utaltak rá, Kiss Virág ki is mondta: ezzel a siker végre felülírja a két évvel ezelőtti traumát, az elbukott olimpiai selejtezőt. Ön is így látja?

– Magam is ott voltam Sopronban, Béres Tímea, Fegyverneky Zsófia és Honti Kata társaságában néztem a Spanyolország elleni mérkőzést. Szörnyű volt. A többség az akkori szövetségi kapitányon és a játékosokon verte el a port. Biztosan történtek hibák, de ahogy akkor, most is szeretném Székely Norbert válláról levenni a felelősség terhét.

A két évvel ezelőtti kudarcért kollektív a felelősség, mindenkinek magába kell nézni, és vállalni a rá eső részt belőle. A lányokat éppen azért illeti dicséret, mert képesek voltak túllépni azon a borzalmas élményen.

– Az ön hitvallásával élve csúcsteljesítmény, „high performance”, amit a magyar válogatott Isztambulban nyújtott?

– A „high performance” nem egy pillanatnyi teljesítmény, hanem módszertan, életfilozófia. A lányok mindennél pontosabb visszaigazolást kaptak arról, hogy képesek a legmagasabb szintű teljesítményre. Csapatszinten ebből akkor lesz „high performance”, ha minden reggel mindannyian azzal az elszántsággal kezdik a napot, hogy holnap jobbak akarnak lenni és ennek jegyében dolgoznak. Nem szeretném egyesével elemezni a lányokat, mert nem az én feladatom, de meggyőződésem, hogy ennél is többre képesek.