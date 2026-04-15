Vágányzár a Győr–Sopron vonalon: április 20-tól pótlóbuszokra és módosuló menetrendre kell számítani

Pályafelújítás miatt április 20-a és 24-e között vágányzár lesz a Győr–Sopron vasútvonalon. Ez alatt az idő alatt Győr és Csorna között pótlóbuszok járnak, több vonat menetrendje változik, egyes járatok pedig csak rövidebb útvonalon közlekednek.

2026. 04. 15. 16:52
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
A Győr–Sopron vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 2026. április 20-tól (hétfő) április 24-ig (péntek) vágányzár lesz, ami miatt több módosítás lép életbe – közölte a GYSEV.

Így változik a menetrend a vágányzár miatt

A SopronGyőr vasútvonalon:

  • A vágányzár ideje alatt a meghirdetett időpontokban a személy- és InterCity vonatok helyett Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a vonatok menetrendje Csorna és Sopron állomások között is módosul. A vágányzár ideje alatt a Sopronból 6:45-kor induló 9917 sz. személyvonat menetrendje nem változik. 
  • Az InterCity vonatok Budapest-Keleti helyett Budapest-Kelenföld kiindulási, illetve célállomással közlekednek.

A Szombathely–Csorna–Hegyeshalom vasútvonalon a személyvonatoknál:

  • a vágányzárban érintett személyvonatok módosított mentrend szerint közlekednek.

A Szombathely–Csorna–Hegyeshalom és a Szombathely–Szentgotthárd vasútvonalon:

  • a Savaria InterCity vonatok helyett Győr–Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
  • a  Dráva és Mura InterCity vonatok csak Győr–Graz/Ljubljana viszonylatban közlekednek, Budapest felől/felé a hirdetményen szereplő Railjet Xpressz vonatokkal biztosított az eljutási lehetőség. A vonatok helyett GyőrSzombathely állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, Csorna és Répcelak állomások érintése nélkül.  
  • A vonatpótló autóbuszok Győrben a vasútállomás előtti térről (Révai u.) indulnak és oda is érkeznek.

A Szombathely–Kőszeg vasútvonalon:

  • a Győr–Szombathely állomások között módosított menetrend szerint közlekedő IC 928 számú vonatpótló autóbuszról történő átszállás biztosítása érdekében a 39948 számú vonat menetrendje Szombathely (ind.: 23:28)–Kőszeg állomások között módosul.
     

A vágányzár részleteiről bővebb tájékoztatás a GYSEV weboldalán érhető el.

 

