Huszonhárom egyéni választókerületben még változhat az eredmény

Huszonhárom egyéni választókerületben kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma – derül ki a Nemzeti Választási Iroda hétfő reggeli adataiból. A Választás.hu oldalon 106 egyéni választókerület esetében közzétették a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és az átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben.

Az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381 409 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó normál szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze. Közzétették azt is, mennyi a különbség az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma között.

Ez alapján

huszonhárom olyan választókerület van, ahol a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma több, mint az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma közötti különbség.

A legkisebb, 59 szavazat a különbség Zala vármegye 2. számú (keszthelyi székhelyű) egyéni választókerületben, itt a Tisza Párt jelöltje, Varga Balázs vezet a Fidesz–KDNP jelöltje, Nagy Bálint előtt. Tolna vármegye 3. számú (paksi székhelyű) választókerületében 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz–KDNP) Cseh Tamás (Tisza) előtt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú (nyírbátori) választókerületében pedig 174 szavazattal vezet Simon Miklós (Fidesz–KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

Összesen 12 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Tisza Párt jelöltje vezet, de előnye kisebb, mint a választókerületben még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma, és 11 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Fidesz–KDNP jelöltje vezet, de előnye kisebb a még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumánál.

