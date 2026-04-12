Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026szavazásNemzeti Választási Iroda

Változtak a szavazatok újraszámlálásának szabályai

Már az eredménymegállapítás előtt is lehetőség van az egyéni szavazatok újraszámlálására. Változtak a jogszabályok.

2026. 04. 12. 22:04
Fotó: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jogszabály-változás nyomán az idei választáson már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot kapó jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ha az átjelentkezők és külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség.

Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.

Az újraszámlálást a helyi választási bizottságok végzik el, amennyiben szükséges, a helyi választási iroda tagjainak segítségével. Az újraszámlálás helyét és idejét közzé kell tenni és legkésőbb szerdán újra kell számolni a szavazatokat.

Lehetőség van az újraszámlálást kérni a voksolást követő hetedik napon is, az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálását követően.

Ebben az esetben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) elrendeli a szavazatok újraszámlálását, ha a legtöbb szavazatot kapó jelöltek szavazatszámának különbsége száz vagy annál kevesebb, és a második legtöbb szavazatot szerző jelölt ezt kéri április 19-én 10 óráig, vagy hivatalból, ha szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végzett jelöltek között.

Ezekben az esetekben újra kell számolni valamennyi szavazatot, ha közvetlenül a szavazás után nem került sor újraszámlálásra. Ha már volt közvetlenül a szavazás után újraszámlálás, akkor csak az átjelentkezéssel és külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben leadott voksokat kell újraszámolni. Az újraszámlálást április 19-én, vasárnap kell elvégezni.

Amennyiben újraszámlálásra kerül sor, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerület eredményét legkésőbb a szavazást követő 8. napon, hétfőn állapítja meg. A 2022-es országgyűlési választáson a legszorosabb eredmény Budapest 14. számú (XVII. kerületi székhelyű) egyéni választókerületében volt, itt végül 381 szavazat volt az első és második helyen végzett jelölt között.

Az újraszámlálásra vonatkozó jogszabályi változás nem érinti a választás eredménye elleni „rendes” jogorvoslatot. A szavazatszámláló bizottság eredményt megállapító döntése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak az egyéni választókerületi választási bizottság eredménymegállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt lehet jogorvoslattal megtámadni.

Fellebbezni lehet az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményét megállapító döntés törvénysértő voltára, illetve a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva. Például törvénysértés lehet, ha valamelyik szavazatszámláló bizottság rosszul számlálta össze az egyes jelöltekre leadott szavazatokat, vagy érvényesnek fogadott el érvénytelen voksot. Szintén lehet fellebbezni, ha az oevb rosszul adja össze a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvekben szereplő számokat vagy elírja az egyik számot.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a fellebbezés jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését (vagy azt, hogy a fellebbező szerint a bizottság rosszul mérlegelte a körülményeket), a fellebbezést benyújtó nevét, lakcímét, postai értesítési címét (ha eltér a lakcímétől), személyi azonosítóját, azaz személyi számát (külföldön élő választópolgár esetében a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, jelölő- vagy más szervezetek esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számot).

A fellebbezés elbírálására három napja van a Nemzeti Választási Bizottságnak. Az NVB határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására három nap áll rendelkezésre, és a Kúriának ugyancsak három napja van a kérelem elbírálására.

További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu