A jogszabály-változás nyomán az idei választáson már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

Változtak a szavazatok újraszámlálásának szabályai

Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot kapó jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ha az átjelentkezők és külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség.

Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.

Az újraszámlálást a helyi választási bizottságok végzik el, amennyiben szükséges, a helyi választási iroda tagjainak segítségével. Az újraszámlálás helyét és idejét közzé kell tenni és legkésőbb szerdán újra kell számolni a szavazatokat.

Lehetőség van az újraszámlálást kérni a voksolást követő hetedik napon is, az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálását követően.

Ebben az esetben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) elrendeli a szavazatok újraszámlálását, ha a legtöbb szavazatot kapó jelöltek szavazatszámának különbsége száz vagy annál kevesebb, és a második legtöbb szavazatot szerző jelölt ezt kéri április 19-én 10 óráig, vagy hivatalból, ha szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végzett jelöltek között.

Ezekben az esetekben újra kell számolni valamennyi szavazatot, ha közvetlenül a szavazás után nem került sor újraszámlálásra. Ha már volt közvetlenül a szavazás után újraszámlálás, akkor csak az átjelentkezéssel és külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben leadott voksokat kell újraszámolni. Az újraszámlálást április 19-én, vasárnap kell elvégezni.