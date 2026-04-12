Gratulált ellenfelének Navracsics Tibor

„Gratulálok dr. Balatincz Péternek” – írta közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Választás.hu adatai szerint 51 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza Párt jelöltje több mint háromezer szavazattal vezet Navracsics Tibor előtt.

Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás: a 18.30-as adatok szerint a választók 77,8 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúl. A nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, a részvétel folyamatosan emelkedett, és már a délutáni órákban egyértelművé vált, hogy történelmi rekord születik.

Navracsics Tibor korábban többször beszélt arról, hogy ha nem nyer egyéniben, akkor visszavonul a politikától.