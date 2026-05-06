Vizsgázóbarátnak tartják a szaktanárok az idei történelemérettségit

Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szerdai középszintű történelemérettségin az MTI által megkérdezett szaktanárok szerint. A pedagógusok úgy értékelték, hogy a feladatsor megfelelt a követelményeknek, változatos forrásokra épült, és az esszétémák is kedvezőek voltak a vizsgázók számára.

2026. 05. 06. 18:08
Diákok a középszintű történelem írásbeli érettségi vizsgán a Tóth Árpád Gimnáziumban Debrecenben 2026. május 6-án Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A pedagógus úgy vélte, előnyös volt a diákoknak, hogy a rövid választ igénylő részben nem szerepeltek úgynevezett nyílt végű feladatok, ahol saját szavaikkal kellett volna megfogalmazniuk a választ. Emellett több feladat megoldásához nagy segítséget nyújthatott az atlasz használata, és az esszék témái olyanok voltak, amelyekkel sokat foglalkoznak.

Hegedűs Beáta értékelése szerint

nehézséget jelenthetett ugyanakkor egy-egy fogalom konkrét megnevezése, ha a fogalmakra a diák nem fordított elegendő figyelmet a felkészülésében, valamint „oda kellett figyelni” a karikatúrák, mint források és a szövegek értelmezésénél is.

A feladatsor összeállítói a rendelkezésre álló időhöz jól határozták meg feladatmennyiséget – jegyezte meg a pedagógus, hozzátéve, nem tapasztalta, hogy túl hamar jöttek volna ki a vizsgázók.

A történelemtanár szólt arról, hogy 

az érettségizők dicsérték az esszék témáit.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája vezető történelemtanára szerint az idei történelmi írásbeli érettségi feladatok a lexikális tudás mérése mellett alkalmasak voltak a gondolkodás különböző metódusait, az azonosság és különbözőség, az összehasonlítás, a forrásfeltárás és a forráskritika területeit is feltárni.

Kálnai Zsolt azt mondta, a középszintű feladatok formai és tartalmi szempontból korrektek, szabályosak voltak, és alkalmasak a lexikális emlékezet és a magasabb szintű analitikus tudás mérésére.

Tulajdonképpen olyan tudást és készséget mértek, amivel a tanuló el tud igazodni, működni egy modern világban, ezekre készítették fel az elmúlt években a diákokat

– tette hozzá a történelemtanár, megjegyezve, hogy a megkérdezett tanulók is úgy nyilatkoztak: „jól sikerült az írásbeli, nem nehezek, megoldhatóak voltak a feladatok”. 

A debreceni Kossuth-gyakorlóban 163 végzős diák érettségizett történelemből, a tanulók csaknem fele az emelt szintű írásbelit választotta – tudta meg az MTI. Kálnai Zsolt azt is kiemelte, hogy a feladatokban számos más forrás, kép, adatsor, ábra volt, ami egy kompetenciaalapú mérés szempontjából volt fontos elvárás. A szaktanár „nagyon izgalmasnak” nevezte az esszétémákat is, amelyekhez kiváló forrásokat jelöltek meg a tanulóknak.

Erdei Erika, a budapesti Közgazdasági Politechnikum történelemtanára szerint 

a középszintű dolgozat barátságos és jól megoldható volt. 

A rövid feladatokat tartalmazó első részben változatos kérdések és témák szerepeltek, többségükhöz hasznos segítséget nyújtottak a források – mondta, hozzátéve: az egyik feladatban művészeti korszakot kellett felismerni építészeti alkotások ábrái alapján, egy másikban vaktérkép, illetve a saját történelematlasz segíthette a diákokat a magyar honfoglalás eseményeinek felidézésében.

„A dualizmus korszakára vonatkozó kérdésnél a nemzetiségi arányok változásáról kellett számot adni, a Kádár-korszak kultúrpolitikájára vonatkozó részben Aczél György két írását kellett besorolni a megadott kategóriák valamelyikébe.

Volt olyan feladat is, ahol a vizsgázók állításokat párosítottak képekkel, például az energiaellátással vagy a nehézipar erőszakos fejlesztésével kapcsolatosan” 

– sorolta a témákat, jelezve: a dolgozatban szóba került még a középkori egyház szerepe, a reformáció és a magyar holokauszt is.

Erdei Erika az idei esszéfeladatokat „ajándéknak” nevezte. „A rövid esszé témájául a céheket vagy Németország 1938-as terjeszkedését választhatták a vizsgázók, mindkettő ismert, tanult téma, utóbbihoz ráadásul a vizsgán használható atlaszban van is egy térképszelvény, ami kifejezetten erről szól” – fogalmazott.

A hosszú kifejtős feladatokról közölte: Károly Róbert gazdaságpolitikája és a Rákosi-korszak ugyancsak népszerű témák.

Borítókép: Diákok a középszintű történelem írásbeli érettségi vizsgán a Tóth Árpád Gimnáziumban Debrecenben 2026. május 6-án (Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
