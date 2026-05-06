Vizsgázóbarátnak tartják a szaktanárok az idei történelemérettségit

A pedagógus úgy vélte, előnyös volt a diákoknak, hogy a rövid választ igénylő részben nem szerepeltek úgynevezett nyílt végű feladatok, ahol saját szavaikkal kellett volna megfogalmazniuk a választ. Emellett több feladat megoldásához nagy segítséget nyújthatott az atlasz használata, és az esszék témái olyanok voltak, amelyekkel sokat foglalkoznak.

Hegedűs Beáta értékelése szerint

nehézséget jelenthetett ugyanakkor egy-egy fogalom konkrét megnevezése, ha a fogalmakra a diák nem fordított elegendő figyelmet a felkészülésében, valamint „oda kellett figyelni” a karikatúrák, mint források és a szövegek értelmezésénél is.

A feladatsor összeállítói a rendelkezésre álló időhöz jól határozták meg feladatmennyiséget – jegyezte meg a pedagógus, hozzátéve, nem tapasztalta, hogy túl hamar jöttek volna ki a vizsgázók.

A történelemtanár szólt arról, hogy

az érettségizők dicsérték az esszék témáit.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája vezető történelemtanára szerint az idei történelmi írásbeli érettségi feladatok a lexikális tudás mérése mellett alkalmasak voltak a gondolkodás különböző metódusait, az azonosság és különbözőség, az összehasonlítás, a forrásfeltárás és a forráskritika területeit is feltárni.

Kálnai Zsolt azt mondta, a középszintű feladatok formai és tartalmi szempontból korrektek, szabályosak voltak, és alkalmasak a lexikális emlékezet és a magasabb szintű analitikus tudás mérésére.

Tulajdonképpen olyan tudást és készséget mértek, amivel a tanuló el tud igazodni, működni egy modern világban, ezekre készítették fel az elmúlt években a diákokat

– tette hozzá a történelemtanár, megjegyezve, hogy a megkérdezett tanulók is úgy nyilatkoztak: „jól sikerült az írásbeli, nem nehezek, megoldhatóak voltak a feladatok”.

A debreceni Kossuth-gyakorlóban 163 végzős diák érettségizett történelemből, a tanulók csaknem fele az emelt szintű írásbelit választotta – tudta meg az MTI. Kálnai Zsolt azt is kiemelte, hogy a feladatokban számos más forrás, kép, adatsor, ábra volt, ami egy kompetenciaalapú mérés szempontjából volt fontos elvárás. A szaktanár „nagyon izgalmasnak” nevezte az esszétémákat is, amelyekhez kiváló forrásokat jelöltek meg a tanulóknak.