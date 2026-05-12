Nagy Ervin a dunaújvárosi vasmű ügyében telefonált, amíg párttársai letették a miniszteri esküt
Bár Nagy Ervin már Magyar Péter első nagyobb nyilvános szereplésén, a 2024. március 15-i beszédén is ott állt a Tisza Párt elnöke mellett, végül nem kapott miniszteri felkérést. A mai nap így neki különösen keserű lehet. Miközben a Tisza-kormány miniszterei esküt tesznek a parlamentben, Nagy Ervinnek a Dunai Vasmű problémáit kell megoldania. Ha az Orbán Viktor vezette magyar kormány nem avatkozik be, már 2022-ben bezárt volna a gyár.
