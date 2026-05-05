Polics József: Nem megszüntetjük, hanem áthelyezzük a vasutat Komlón

Komló fideszes polgármestere a választási programjában vállalta, hogy a városfejlesztési program részeként a választások után megkezdik a komlói vasútvonal végállomásának áthelyezését a belvárosból Mecsekjánosi városnegyedbe, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig ezt követően átmenetileg felfüggesztette a vasúti személyszállítást a területen. Az ügyben ugyanakkor Vitézy Dávid, aki időközben a Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszterjelöltje lett, egy interjúban arról beszélt, véget ért az általa vasútrombolásnak nevezett időszak, és többek között a komlói vonal újranyitását is belengette.