Komló fideszes polgármestere a választási programjában vállalta, hogy a városfejlesztési program részeként a választások után megkezdik a komlói vasútvonal végállomásának áthelyezését a belvárosból Mecsekjánosi városnegyedbe, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig ezt követően átmenetileg felfüggesztette a vasúti személyszállítást a területen. Az ügyben ugyanakkor Vitézy Dávid, aki időközben a Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszterjelöltje lett, egy interjúban arról beszélt, véget ért az általa vasútrombolásnak nevezett időszak, és többek között a komlói vonal újranyitását is belengette.
Polics József: Nem megszüntetjük, hanem áthelyezzük a vasutat Komlón
Jelentős előrelépés történt Komlón a „zöld belváros” koncepció megvalósítása felé – erről beszélt lapunknak Polics József polgármester. A városvezető hangsúlyozta: a fejlesztési elképzelések már rendezési terv szintjén elkészültek, a következő napokban pedig a lakosság és a képviselő-testület is véleményt mondhat a tervekről.
Borítókép: A komlói vasútvonal egyik szakasza (Forrás: Facebook/Polics József)
