Teljes irányváltás jöhet: ezt tartogatja a magyaroknak a Tisza Párt drogpolitikája

Kik írhatják Magyarország új drogstratégiáját?

Az országos program előkészítésében akár ugyanazok a szereplők is feltűnhetnek, akik a 2024-es Budapesti Drogstratégia kidolgozásában részt vettek. Köztük volt Sárosi Péter és Felvinczi Katalin, a Jogriporter kuratóriumi tagjai, valamint Kardos Tamás, a TASZ drogjogi szakértője, a Drogriporter és a 444.hu rendszeres szerzője.

Borítókép: Drogháború-ellenes gyűlés a Madách téren a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szervezésében (Fotó: Polyák Attila)