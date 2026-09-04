Fogy a rendőrök türelme: idén már nem lesz béremelés, felmondások és munkabeszüntetés is jöhet

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A Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésén egyértelművé vált, hogy 2026-ban már nem lesz béremelés a rendvédelmi állomány számára, a fizetések rendezését 2027-re ígérik. A szakszervezetek szerint azonban továbbra sincs konkrétum sem az emelés mértékéről, sem annak időpontjáról, ezért ha ősz végéig sem történik előrelépés, felmondások, tömeges betegállomány és akár munkabeszüntetés is jöhet.

Pámer Dávid
2026. 09. 04. 12:38
Forrás: police.hu
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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