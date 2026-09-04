Totális káosz Gajdos László minisztériumában, még a vezetők feladatköre sem tisztázott
Több mint két hónappal Gajdos László minisztériumának felállása után a tárcának még mindig nincs elfogadott szervezeti és működési szabályzata, így a helyettes államtitkárok feladat- és hatásköre sem tisztázott. Mindezt maga a minisztérium ismerte el a Hadházy Ákos közérdekű adatigénylésére adott válaszában.
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