Néppárti szövetségese csuklóztatja Magyar Péteréket, ennek Magyarország látja kárát

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Újabb kellemetlen fordulatot vett Magyar Péterék viszonya Ausztriával: a kormányfő közlése szerint Bécs Brüsszelhez fordul a paksi fenékküszöb miatt. Deák Dániel szerint különösen kínos, hogy éppen Magyar néppárti szövetségesei lépnek fel Magyarországgal szemben, miközben az azbesztbotrány kezelésében hónapok alatt sem sikerült érdemi előrelépést elérni az osztrák féllel. A két kormány kapcsolatát korábban az is beárnyékolta, hogy Bécs Kelemen Ágnes ausztriai útja kapcsán cáfolta a magyar kormány magyarázatának egyik fontos elemét.

Kárpáti András
2026. 09. 04. 16:49
Forrás: Facebook
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Zsákutcában az azbesztügy

Mint megírtuk, idén tavasszal derült ki, hogy burgenlandi bányákból nagy mennyiségű azbeszttartalmú szerpentinit kőzúzalék került Magyarországra, amelyet többek között utak, parkolók, udvarok és kocsibejárók kialakítására használtak. A Vas Vármegyei Kormányhivatal áprilisi vizsgálatai egyes mintákban 50 százalékot meghaladó azbeszttartalmat, valamint a mechanikai terhelés miatt a levegőbe kerülő azbesztrostokat mutattak ki. Az ügy mérete később jóval nagyobbnak bizonyult: az Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKAER) adatai alapján 2015 és 2025 között mintegy 1,2 millió tonna kő és kavics érkezett Magyarországra négy, az ügy miatt bezárt burgenlandi bányából, és ehhez további közel félmillió tonna társult a rohonciból.

Magyar már május 21-én Bécsben, Christian Stocker kancellárral folytatott tárgyalása után azt hangsúlyozta, hogy az ügy feltárásához teljes transzparenciára és közös magyar–osztrák munkára van szükség. Közös bizottság létrehozását jelentették be, amelynek feladata a szennyezés körülményeinek feltárása lett. Magyar szerint „nincs helye mellébeszélésnek”, és a felelősöket is meg kell találni. Közel két hónappal később, Július 16-án Magyar már arról beszélt, hogy a vegyes munkacsoporttal „nem jutottak túl messzire”, ezért újabb egyeztetést fog kezdeményezni Christian Stockerrel.

Az sem éppen túl jó kapcsolatra utal a Tisza-kormány és Ausztria között, hogy az osztrák fél egy elég érzékeny ponton hazudtolta meg Magyarékat. Miközben a magyar kormányfő és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt állították, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár az aszályhelyzet miatt hivatalos úton járt kint, az osztrák szaktárca közlése szerint csak telefonon egyeztettek Kelemennel, személyes tárgyalásra nem került sor. Ez a fejlemény tovább gyengíti Magyar és Gajdos védekezését, hogy az államtitkár – ellentétben a sajtóhírekkel - nem volt szabadságon a kritikus időszakban.


 

brüsszeldeák dánielbécsMagyar Péter

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