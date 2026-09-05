Kormányellenes tüntetés a Kossuth téren – nézze itt élőben!

Szerinte nem egész nap az ellenfélről kell beszélni, hanem építkezni kell. Nem lehet az oldalon belül veszekedni, mert nincs más út. Ábrahám Róbert szerint most az alázat és a munka ideje jött el.

Teleki Béla, az eseményt szervező CitizenGO magyarországi vezetője azt mondta a színpadon: Egyre többen vagyunk, megállíthatatlanok vagyunk! Szerinte Magyar Péter csak egy tiszavirág a kiszáradt Tiszában.

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