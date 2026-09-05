Kormányellenes tüntetés a Kossuth téren – nézze itt élőben!

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Budapesten tüntetnek Magyar Péterék ellen.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 05. 18:19
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Szerinte nem egész nap az ellenfélről kell beszélni, hanem építkezni kell. Nem lehet az oldalon belül veszekedni, mert nincs más út. Ábrahám Róbert szerint most az alázat és a munka ideje jött el. 

Teleki Béla, az eseményt szervező CitizenGO magyarországi vezetője azt mondta a színpadon: Egyre többen vagyunk, megállíthatatlanok vagyunk! Szerinte Magyar Péter csak egy tiszavirág a kiszáradt Tiszában. 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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