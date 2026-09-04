A sajtószabadság elleni támadássorozatba illeszkedik az M5 műsorának eltörlése
A sajtószabadságot és a közéleti vitakultúrát is veszélyezteti a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint, hogy a közmédia alig néhány órával egy 444.hu-n megjelent támadó cikk után levette a képernyőről az M5 Ez itt a kérdés című műsorát, Gulyás István csatornaigazgató munkavégzését pedig felfüggesztette. A szervezet tiltakozó közleményében a döntés felülvizsgálatát és független szakmai vizsgálatot követel, egyúttal arra figyelmeztet: nem ez az első eset, amikor szerintük a közmédia új vezetésének döntése mögött politikai vagy sajtónyomáshoz való igazodás sejlik fel.
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