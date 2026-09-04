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A sajtószabadság elleni támadássorozatba illeszkedik az M5 műsorának eltörlése

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A sajtószabadságot és a közéleti vitakultúrát is veszélyezteti a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint, hogy a közmédia alig néhány órával egy 444.hu-n megjelent támadó cikk után levette a képernyőről az M5 Ez itt a kérdés című műsorát, Gulyás István csatornaigazgató munkavégzését pedig felfüggesztette. A szervezet tiltakozó közleményében a döntés felülvizsgálatát és független szakmai vizsgálatot követel, egyúttal arra figyelmeztet: nem ez az első eset, amikor szerintük a közmédia új vezetésének döntése mögött politikai vagy sajtónyomáshoz való igazodás sejlik fel.

Kárpáti András
2026. 09. 04. 18:35
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Örökké fizetünk?

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Nem az a kérdés, hogy felülírható-e a múlt, hanem, hogy egy folyamatosan fizetendő kényszerítő bírság esetében figyelmen kívül hagyható-e a jelen.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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