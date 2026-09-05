Mutatjuk, meddig marad még hatályban a migrációs válsághelyzet miatti jogrend

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Már életbe lépett a migrációs paktum

Ismert, az Európai Unió Bírósága még az Orbán-kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra, amiért a hazai szabályozás szembement az uniós elképzeléssel, a büntetés összege mára meghaladta a 900 millió eurót is. Az Európai Bizottsággal zajló háttértárgyalásokon Brüsszel azt követeli, hogy szűnjön meg a 2015 óta görgetett válsághelyzet, és hogy a menekültek újra benyújthassák a kérelmüket a magyar határon is (eltörölve a korábbi nagykövetségi rendszert).

Az Európai Unió új Migrációs és Menekültügyi Paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. Ez a paktum teljesen új jogi környezetet teremtett a közösségen belül.

Magyar Péter és a Tisza-kormány hivatalos álláspontja szerint igazságtalan, hogy Magyarországot még mindig egy korábbi, elavult szabályrendszer megsértése miatt büntetik, miközben az új paktum életbe lépésével a jogi háttér alapjaiban változott meg.