Mutatjuk, meddig marad még hatályban a migrációs válsághelyzet miatti jogrend

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A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-ig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést.

2026. 09. 05. 7:28
Fotó: ILIN NIKOLOVSKI Forrás: ANADOLU
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Group of male asylum seekers walk early in the morning towards Moria. Silhouettes of walking refugees and migrants on the hills early in the morning during the dawn and the sunrise over the Aegean sea and Turkey. Asylum seekers walk early in the morning before the daylight from the makeshift shelter with tents on the roadside near Kara Tepe and Mytilene city towards the burned Moria Refugee camp or hot spot to collect belongings and visit their makeshift shops that didn't burn, via the mountains on trails, as they don't want to be captured by the police and forced to enter and live in the new Temporary Refugee Camp of Kara Tepe that was built after the fire. Lesbos Island, Greece on September 21, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Már életbe lépett a migrációs paktum

Ismert, az Európai Unió Bírósága még az Orbán-kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra, amiért a hazai szabályozás szembement az uniós elképzeléssel, a büntetés összege mára meghaladta a 900 millió eurót is. Az Európai Bizottsággal zajló háttértárgyalásokon Brüsszel azt követeli, hogy szűnjön meg a 2015 óta görgetett válsághelyzet, és hogy a menekültek újra benyújthassák a kérelmüket a magyar határon is (eltörölve a korábbi nagykövetségi rendszert).

Az Európai Unió új Migrációs és Menekültügyi Paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. Ez a paktum teljesen új jogi környezetet teremtett a közösségen belül.
Magyar Péter és a Tisza-kormány hivatalos álláspontja szerint igazságtalan, hogy Magyarországot még mindig egy korábbi, elavult szabályrendszer megsértése miatt büntetik, miközben az új paktum életbe lépésével a jogi háttér alapjaiban változott meg.

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

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