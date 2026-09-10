Orbán Viktor: rekord üzemanyagár, rekord költségvetési hiány, rekord államadósság + videó
A romló gazdasági adatokra és az emelkedő benzinárakra reagált Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. Bóka János, a párt frakcióvezetője pedig emlékeztetett, hogy Magyar Péter a kampányban még 480 forintos védett üzemanyagárat követelt, most azonban vonakodik attól, hogy árstopot vezessen be.
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