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A KDNP nyújtotta be a Tisza elfelejtett adócsökkentési javaslatát

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Úgy tűnik, a Tisza Párt egyik választási ígéretének megvalósításához az ellenzék segítségére van szükség. A KDNP ugyanis megelégelte, hogy Magyar Péterék hónapokkal a kormányalakítás után sem tettek lépéseket a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentésére, ezért maga nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. A kereszténydemokraták most arra kíváncsiak, hogy a Tisza legalább a saját kampányígéretének teljesítését hajlandó lesz-e támogatni.

Kárpáti András
2026. 10. 09. 17:39
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tisza pártrétvári bencejuhász hajnalkaMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Gajdics Ottó
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IMF a spájzban

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Mit ad isten, már a spájzban van ismét az IMF is a maga országvesztő ajánlásaival.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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