A KDNP nyújtotta be a Tisza elfelejtett adócsökkentési javaslatát
Úgy tűnik, a Tisza Párt egyik választási ígéretének megvalósításához az ellenzék segítségére van szükség. A KDNP ugyanis megelégelte, hogy Magyar Péterék hónapokkal a kormányalakítás után sem tettek lépéseket a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentésére, ezért maga nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. A kereszténydemokraták most arra kíváncsiak, hogy a Tisza legalább a saját kampányígéretének teljesítését hajlandó lesz-e támogatni.
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