A Klubrádió kaphatja meg a Nemzeti Sportrádió frekvenciáját

A felszabaduló frekvenciáról kérdeztük a Médiatanácsot

A Nemzeti Sportrádió megszűnésével most éppen Budapesten szabadul fel egy frekvencia, miközben a Médiatanács korábban fővárosi frekvenciára ígért pályázatot, a Klubrádió pedig pályáztatás nélkül szeretne ismét földi sugárzási lehetőséghez jutni.

Egyelőre nem tudni, hogy a felszabaduló 105,9 MHz-es frekvenciát szánják-e a korábban bejelentett pályázatra, illetve változott-e a Médiatanács álláspontja a Klubrádió kérésével kapcsolatban.

A Magyar Nemzet ezért megkereste az NMHH-t. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Médiatanács megvizsgálta-e már a Klubrádió pályázat nélküli frekvenciajuttatásra vonatkozó jogi érvelését, és ha igen, milyen következtetésre jutott.

Azt is megkérdeztük, hogy felmerült-e a Nemzeti Sportrádió megszűnésével felszabaduló 105,9 MHz-es frekvencia pályáztatás nélküli átadása a Klubrádiónak.

Emellett arra is választ várunk, van-e bármilyen összefüggés a Klubrádió ügyének vizsgálata és a frekvencia felszabadulása között.

Végül azt is tudni szeretnénk, hogy amennyiben a Klubrádió nem kap pályázat nélkül frekvenciát, a Médiatanács a most felszabaduló 105,9 MHz-re tervezi-e kiírni a korábban bejelentett pályázatot?