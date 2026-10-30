A Klubrádió kaphatja meg a Nemzeti Sportrádió frekvenciáját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Alig tíz nappal azután, hogy Polyák Gábor, a Médiatanács elnöke bocsánatot kért a Klubrádiótól a korábbi hatósági döntések miatt, váratlan fejlemény történt: november elsejétől megszűnik a Nemzeti Sportrádió, és felszabadul egy budapesti rádiófrekvencia. Mindez azért érdekes, mert a Klubrádió éppen azt szeretné elérni, hogy újabb pályázat nélkül juthasson ismét frekvenciához. A Magyar Nemzet megkereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), hogy megtudjuk, van-e összefüggés a két esemény között, és elképzelhető-e, hogy a felszabaduló frekvenciát a Klubrádió kapja meg.

Pámer Dávid
2026. 10. 30. 15:49
A Klubrádió kaphatja meg a Nemzeti Sportrádió frekvenciáját
Polyák Gábor nemrég bocsánatot kért a Klubrádiótól. Forrás: Facebook

A felszabaduló frekvenciáról kérdeztük a Médiatanácsot

A Nemzeti Sportrádió megszűnésével most éppen Budapesten szabadul fel egy frekvencia, miközben a Médiatanács korábban fővárosi frekvenciára ígért pályázatot, a Klubrádió pedig pályáztatás nélkül szeretne ismét földi sugárzási lehetőséghez jutni.

Egyelőre nem tudni, hogy a felszabaduló 105,9 MHz-es frekvenciát szánják-e a korábban bejelentett pályázatra, illetve változott-e a Médiatanács álláspontja a Klubrádió kérésével kapcsolatban. 

A Magyar Nemzet ezért megkereste az NMHH-t. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Médiatanács megvizsgálta-e már a Klubrádió pályázat nélküli frekvenciajuttatásra vonatkozó jogi érvelését, és ha igen, milyen következtetésre jutott.

Azt is megkérdeztük, hogy felmerült-e a Nemzeti Sportrádió megszűnésével felszabaduló 105,9 MHz-es frekvencia pályáztatás nélküli átadása a Klubrádiónak.

Emellett arra is választ várunk, van-e bármilyen összefüggés a Klubrádió ügyének vizsgálata és a frekvencia felszabadulása között.

Végül azt is tudni szeretnénk, hogy amennyiben a Klubrádió nem kap pályázat nélkül frekvenciát, a Médiatanács a most felszabaduló 105,9 MHz-re tervezi-e kiírni a korábban bejelentett pályázatot?

médiatanácsklubrádiópolyák gáborSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMező Gábor

Megéri megnézni!

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu