Matolcsy Györgyöt beidéznék, de valószínűleg a vizsgálóbizottságnak kell majd az ügyészségre mennie
Letartóztatása ellenére is köteles megjelenni az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság előtt Matolcsy György egy ügyvéd szerint. A testület november 5-én hallgatná meg a volt jegybankelnököt, akinek személyes részvétele a jogász álláspontja alapján nem mellőzhető. Az eset nem lenne példa nélküli: 2000-ben az előzetes letartóztatásban lévő Sándor István „Papát” is meghallgatta az olajbizottság, igaz, akkor nem a fogvatartottat vitték a Parlamentbe, hanem a képviselők tartottak kihelyezett ülést az ügyészségen. Jó esély van rá, hogy Matolcsy György esetében is így döntenek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en