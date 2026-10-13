Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
Meglepő: Alkohol- és drogtesztet vezetne be Magyar Péter az Országgyűlésben + videó
Magyar Péter kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az Országgyűlésben.
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