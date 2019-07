Konszenzust teremteni képes európai vezetőkre van szükség

A csúcsjelölti rendszer jogállamisági problémákat vetett föl, és sikerült megakadályozni, hogy ennek révén alkalmatlan jelöltek kerüljenek az európai csúcspozíciókba – mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter szerint a szerződések őreként való fellépésre és konszenzusteremtésre alkalmas jelölteket állítottak az állam- és kormányfők. Kérdésünkre Gulyás Gergely azt is elmondta: az ellenzék azért állt Czeglédy Csaba mögé, hogy megakadályozzák büntetőjogi felelősségre vonását.

A szerdán tartott kormányinfón, Gulyás Gergely elmondta, hogy hatályba léptek a családvédelmi akcióterv első intézkedései, és óriási érdeklődésről számolt be, kijelentve, a hónap végére minden bizonnyal elmondhatják, hogy ilyen sokat még nem érdeklődtek az első hónapban egy családtámogatási konstrukció iránt. A miniszter bejelentette: folyamatosan tájékoztatást fognak adni az igénylések számáról és az érdeklődés intenzitásáról.

Gulyás Gergely ismertette, hogy kormányülésen értékelték az EU-csúcsot, és meghallgatták a miniszterelnök részletes beszámolóját az ott történtekről.

A csúcsjelöltek, Franz Timmermanns és Manfred Weber egyértelműen nem voltak alkalmasak a feladatra – jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint Timmermans folyamatosan támadta a visegrádi országokat – elsősorban Lengyelországot és hazánkat.

Manfred Weber megítélése – néppárti politikusról lévén szó – bonyolultabb volt, mint a szocialista Timmermanns értékelése, de márciusi nyilatkozatából, miszerint nem akar a magyarok szavazatával nyerni, következett, hogy ő sem válhatott a bizottság elnökévé – mondta Gulyás Gergely. – Nem tettünk mást, mint teljesítettük Manfred Weber kérését – fogalmazott a miniszter. Azt már fel sem hozta viták során a magyar delegáció, hogy a néppárt és a szocialisták is történelmien gyenge eredményt értek el – tette hozzá Gulyás Gergely.

akik annak ellenére végig együtt léptek föl, hogy a négy állam vezetője négy különböző pártcsaládhoz tartozik

– hívta föl rá a figyelmet a politikus, hozzátéve, hogy megbukott a csúcsjelölti rendszer, amely amúgy is jogállamisági kérdéseket vetett föl, mert az európai szerződések kimondják, a tanács kell, hogy jelölje a bizottság elnökét. Manfred Weberre nem szavaztak a magyarok, a néppártra pedig éppen annak ellenére szavaztak, hogy ő volt a jelölt – emelte ki Gulyás Gergely, aki szerint nincs gond a jelölések demokratikus legitimációjával.

A magyar kormány megelőlegezi a bizalmat az új jelöltek felé, annak ellenére is, hogy némelyikükkel vannak véleménykülönbségeik, és bíznak benne, hogy a szerződések őreiként fognak működni.

Azt is remélik, hogy a kabinet deklarált céljait – a migráció visszaszorítását, a nemzetek Európája elgondolás képviseletét, és a keresztény kultúra megőrzését – tiszteletben tartják, és szolgálni fogják.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Gulyás Gergely elmondta: amikor a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) képviselői és más ellenzéki politikusok nem szavazták meg a Czeglédy Csaba büntetőjogi felelősségre vonását lehetővé tevő javaslatot, nem tettek mást, mint ami várható volt korábbi magatartásuk alapján. A miniszter emlékeztetett rá, hogy Czeglédy az MSZP politikusa volt korábban, és a DK most az európai parlamenti választási listáján a negyvenegyedik helyen szerepeltette, ami akkor sem jelentett volna képviselői helyet, ha a mandátumok száz százalékát a DK szerzi meg. Eddig sem tettek mást az ellenzékiek, mint akadályozták a büntetőjogi felelősségre vonást. A miniszter szerint minden választott politikust megillet a mentelmi jog, de visszaélni nem lehet vele, és szerencsére a választók bölcsességének köszönhetően hazánkban olyan parlamenti többség van, amely ezt meg is akadályozza.

Zökkenőmentes a családvédelmi akcióterv ügyintézése

Többnyire zökkenőmentesen és soron kívül intézik az állami hivatalok a hétfőn életbe lépett családvédelmi akciótervvel kapcsolatos feladatokat – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy az akcióterv hét pontja közül négy lépett most hatályba.A kormány arra számít, a hónap végére minden korábbi családvédelmi intézkedésnél nagyobb érdeklődésről számolhatnak majd be – mondta.

Folynak a tárgyalások Magyarország és Norvégia között a Norvég Alapok felhasználásáról, de a magyar kormány nem tudja, hogy lesz-e megállapodás – mondta kérdésre a miniszter, aki szerint Magyarországnak jár ez a pénz. Hozzátette: a megállapodást az nehezíti, hogy a norvégok ragaszkodnak „Soros György civil szervezeteinek támogatásához”, Magyarország viszont azt javasolja, hogy a teljes összeget a magyarországi cigányság felzárkóztatására költsék. Gulyás Gergely kérdésre közölte azt is, nincs ismerete arról, hogy az amerikai elnököt egy magyar-norvég vitában közvetítői szerepre kérték.

A miniszter szerint a hazugságok közé tartozik az Index cikkének azon megállapítása, hogy a Fidesz belső felmérései szerint nem áll jól Tarlós István a főpolgármester-választáson. /MTI/