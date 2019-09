Megdöbbentő hangfelvétel kapott nyilvánosságot: Karácsony Gergely őszödi beszéde

Súlyos állításokat tartalmazó, Karácsony Gergely számára megalázó hangfelvétel bukkant fel szerdán a Herbal Reality youtube-csatornáján. Mindenképpen érdekes, hogy a hanganyagot nem sokkal később törölték a felületről, azonban több más helyen újra előkerült. Nem is akárhol: ellenzéki médiumokban. Az összevágott felvételen a baloldali főpolgármester-jelölt az MSZP-vel és a politikusaikkal való nagyon rossz kapcsolatát elemzi, olyan megvilágításban, amelyre eddig még nem igazán volt példa. Jól hallhatóan a beszélgetés nem hivatalos környezetben zajlott, mivel az kifejezetten kötetlen hangvételű volt.

Nem csak az elhangzottak az érdekesek, hanem az is, hogyan, és miért került ki két és fél héttel egy belső, ellenzéki beszélgetés az internetre, amely ráadásul az ellenzéki médiumokban jelent meg először.

A közvélemény-kutatások mind azt mutatják, hogy Zugló vezetőjének semmi esélye sincs Tarlós István ellen, és az is megfigyelhető, hogy több szövetséges párt (DK) sem annyira iparkodik a kampányban, mint amennyire az elvárható lenne. Mint ismert, tavaly volt egy ehhez kísértetiesen hasonló eset, akkor az országgyűlési kampányban került elő Karácsonyról egy meglehetősen kellemetlen hangfelvétel.

A mostani anyagon a Párbeszéd társelnöke kezdésként arról beszélt, hogy „az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást.”

Majd az első kérdésre adott válaszában olyan mértékben rajzolódott ki Karácsony alkalmatlansága, kiszolgáltatottsága, mint talán még soha.

Az összevágott felvételen az konkrétan nem hangzott el, hogy az MSZP vezető politikusaival folytatott tárgyalásairól lenne szó, de mivel Horváth Csaba is szóba került, így ez feltételezhető.

Később egy másik MSZP-s vezetőt is szid, Tüttő Katát.

„Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú, volt iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. Csabának legalább annyi esze van, hogy mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki, meg tartalmiakban is sok szempontból ciki.”

A XXI. Század Intézet szerint Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt egy kiszivárgott hangfelvételen gyakorlatilag beismeri, hogy „maffiamódszerek uralkodnak a baloldalon”. A gyorselemzésben – amely a hangfelvétel megjelenése után, csütörtökön készült – az olvasható: mindez egy újabb bizonyíték arra, hogy a baloldal sem az ország, sem egy város vezetésére nem alkalmas, a színfalak mögött sosem látott feszültség van köztük. Az elemzés, amely a hangfelvételen hallottakat Karácsony Gergely „őszödi beszédeként” értékeli, emlékeztet: már régóta tudni lehetett, hogy Zuglóban Karácsony Gergely és az MSZP között igen éles konfliktusok vannak. Ugyanakkor a mostani hangfelvétel egy újabb fordulatot jelent – írják -, hiszen az ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint a családját is megfenyegette a szocialisták helyi vezetője, Tóth Csaba. Az elemzés felteszi a kérdést: Karácsony Gergely hogyan tudja ezek után tovább folytatni a kampányát, hiszen elviekben azokkal a szocialistákkal kell együttműködnie mind a kampányban mind azután, akik a családját fenyegetik, illetve elképesztőbbnél elképesztőbb maffiamódszereket alkalmaznak a fővárosban. Hogyan tud például a DK-sok szemébe nézni az után a mondat után, hogy „az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást”? Az elemzés szerint Karácsony Gergely azt mondja ki, hogy „a baloldal hazudik, jobban gyűlölik egymást, mint a kormánypártokat és még a maffiamódszerektől sem riadnak vissza”. Hogyan tudná így Budapestet irányítani, hiszen még a sajátjai is gyűlölik, el akarják lehetetleníteni – mutat rá az intézet. (MTI)

Később saját gyengeségéről beszél, sajátos megfogalmazásban: „Az én zsarolási potenciálom az alkalmas arra, hogy dolgokat helyre tegyen, de bizonyos dolgok nem fognak megmozdulni, és azt fogják mondani, hogy jó, akkor Gergő, akkor menj.”

Ezután egyértelműen kiderül, hogy maffiamódszerekkel dolgozik a magyar baloldal:

Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselőt lényegét tekintve bűnözőnek nevezi. Hiszen mi más is egy olyan ember, aki valakinek a családját fenyegeti.

Gulyás Gergely a kormányinfón egyébként elég logikusan úgy értékelte a helyzetet, hogy kiderült, milyen maffiaállapotok uralkodnak a baloldalon.

A teljes cikket IDE kattintva tekinthetik meg.

Karácsony Gergelyt a 444.hu megkereste a hangfelvétellel kapcsolatban.

A főpolgármester-jelölt arra a kérdésre, hogy ő beszél-e a felvételen, a következő választ adta: „Megkaptam a választ a vitakihívásra. Nyílt szembenézés helyett titkosszolgálati módszerek, lehallgatott és összevágott hangfelvétel, alighanem az én hangommal.”

Karácsony Gergely szerint az ellenzéki összefogás jól működik és erős szövetség. A felvételen elhangzik, hogy „nem egy autoriter ember vagyok, és eddig egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett”, amivel szerinte arra utalhatott, hogy a budapesti változást megalapozó szakmai programot ő és szakmai csapata alkotta meg, ehhez csatlakozott az előválasztáson még rivális Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor.

Az általa említett zsarolással kapcsolatban azt mondta: „Polgármesterként kaptam fenyegetéseket, de nem politikai szereplőktől. Most sem beszélek másról. Nem hátráltam akkor sem, most sem fognak tudni erre rávenni. Mert ebből is látszik, hogy nálam zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Megküzdöttem ezért Zuglóban is. Ebben az MSZP és minden szövetséges párt támogat, tehát ez csak erősíti a szövetségünket.”

Az is elhangzik, hogy ha visszamegy Zuglóba, elássák, amit elmondása szerint nem politikai értelemben értett, „hiszen egy kerületi polgármester a harcai nagy részét nem tudja a nyilvánosság előtt megvívni, mert radar alatt van.”