Orbán Viktor: Egy válság kellős közepén voltunk 2010-ben

Összeszámolni is nehéz, annyi kormányzati év van mögöttünk – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, kifejtve, hogy 1990-ben nem sikerült az országot megújító változást elérni, miután legyőzték a kommunistákat.

A magyarok a régi rezsim képviselői elleni harcot nem tudták lezárni, a baloldal újraszervezte magát, és hosszú harc kezdődött.

Más országokban új alkotmányt hoztak létre, amivel a múlt vesztett és a jövő nyert, de hazánkban ez nem így volt. Ezért 2010-ben a kétharmados győzelem után a miniszterelnök biztos volt benne, hogy le kell zárni ezt a küzdelmet. Ekkor megalkották Magyarország Alaptörvényét, és azóta a jövővel foglalkoznak.

A kormányváltáskor egy válság közepén volt az ország – mondta a miniszterelnök, és kifejtette: amint beütött a baj, azok is a jobb oldalra szavaztak, akik nem kedvelték, mert ez az oldal tűnt alkalmasnak a bajok kezelésére.

Orbán Viktor elmondta, a válságkezelés terheit nem akarta a családokra hárítani, mint a baloldal, akik elvettek egy havi nyugdíjat és bért, és megemelték az adókat.

A miniszterelnök úgy gondolta, hogy Matolcsy György megközelítése segítségével más utat kell választani. Ekkor a kormány megcsinálta a gazdaságvédelmi programot.

Orbán Viktor azt is elmondta, őt úgy nevelték, hogy egy nagy nemzet gyermekének tartsa magát, ezért végső célként az tartja a kormányzás feladatának, hogy a magyarok büszkék lehessenek a nemzethez tartozásukra. – Összességében abba az irányba haladunk, amerre szerettünk volna, a magyarok jobban érzik magukat a bőrükben – fejtette ki a kormányfő, aki szerint a magyarok elfogadták, hogy csak munkával lehet boldogulni, így, hazánk Európa egyetlen igazi munkaalapú társadalma, ami sikeressé teszi.

A kormányfő úgy fogalmazott, az elmúlt tíz év egyik legjobb döntése volt a rendkívüli jogrend bevezetése, mert egy járványügyi helyzetben az egyik legfontosabb tényező a gyorsaság, a gyors döntések ezt tették lehetővé.

A rendkívüli jogrend szerint a kormány rendeletekkel módosíthat törvényt, nem szükséges a parlament – tette hozzá. Most már a járvánnyal szembeni első csatát megnyertük, ezért a kormány nem alkothat többé olyan rendeleteket a törvények helyett – vagyis visszaadják a jogot a parlamentnek. Azonban – hangsúlyozta a miniszterelnök – fel kell készülnünk a vírus második hullámára, amely lehet, hogy ősszel lesz, ekkor hasonlóan kell cselekedni.

– Magyarország sikeresebben védekezett, mint a nyugat-európai országok, mert gyorsabban történtek az intézkedések – jelentette ki Orbán Viktor. A második hullámtól függetlenül arra is fel kell készülnünk, hogy egy-egy lokalizált térben, például egy kórházban vagy idősotthonban a járvány lecsengő szakaszában is felszaporodhatnak a fertőzött esetek: emiatt jelölt ki egy különleges egységet az operatív törzsön belül.

A miniszterelnök szerint a baloldal problémája, hogy szerintük 2010 óta diktatúra van, amit a veszélyhelyzet alatt megint bevezettek, és továbbra is azt gondolják, hogy diktatúra van. Három fontos dolog kapcsolódik a veszélyhelyzethez:

folytatódik az operatív törzs működése, a kórházak járványügyi irányítása fennmarad, és a tisztifőorvos megerősített jogköröket kap

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint azért nem volt tömeges járvány, mert időben hoztak döntéseket, példátlan összefogás volt hazánkban, és kiváló szakemberei vannak az egészségügyben az országnak.

A miniszterelnök szerint mindenki elvégezte a munkáját, ami sikerhez vezetett. A kormányfő szerint az emberek akkor fognak össze, ha látják értelmét az intézkedéseknek. Orbán Viktor szerint ebben segít a nemzeti konzultáció ahol az emberek hallathatják a hangjukat, és a kormány egyetértési pontokat hozhat létre, ami az intézkedések támogatottságához vezet.

Ezért a miniszterelnök bejelentette, hogy új Nemzeti Konzultációt hirdetnek a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról.

Ebben meg fogják kérdezni azt is, mi az emberek véleménye Soros György tervéről az örök törlesztésű kötvényekkel kapcsolatban.

Orbán Viktor arra is kitért, annyi gondunk-bajunk van Magyarországon jelenleg – elég csak a Deák téri késelésre gondolni – hogy kevés energia jut figyelni kívülre. Az unióban 750 milliárd eurónyi csomagot tettek közzé, a vírus okozta károk enyhítésére. – Ezt az összeget most közösen veszik fel hitelből az országok a javaslat szerint és közösen kell vállalnunk garanciát ennek visszafizetésére – fejtette ki. Jelezte, ez azt is jelenti, ha egy ország nem tud törleszteni, akkor a többinek kell hozzájárulnia a visszafizetéshez. – Azt javaslom, hogy ezt higgadtan tanulmányozzuk és döntsük el, akarunk-e ilyen útra lépni – mondta Orbán.

Az Európai Unió új szétosztási rendszere abszurd, mert a szegény országok pénzéből finanszírozzák a gazdagokét

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, Magyarország elkezdte ledolgozni a korábbi évszázadok hátrányát, a magyar gazdaság jó úton van, jó ütemben halad.

A költségvetés a jövőre vonatkozó előrejelzésekre épül, így mindig hordoz valamennyi bizonytalanságot – mondta a miniszterelnök, aki szerint meg kell érezni, hogy mi fog történni a jövőben, amikor a büdzsét készítik. Orbán Viktor kifejtette, a költségvetés megalapozott, és ha végigcsináljuk a gazdaságvédelmi tervet, akkor nemcsak jó évünk, hanem fantasztikus évünk is lehet 2021-ben.