Orbán Viktor: Magyarország felkészült a járvány kezelésére

Két új fejlemény van a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban – mondta a Kossuth rádióban a miniszterelnök. Először is kialakult egy európai koronavírus-gócpont, másodszor pedig, a szomszédos országokban is vannak már betegek. Orbán Viktor hangsúlyozta: lehetetlen Magyarországot légmentesen lezárni. Arra készülünk, hogy a vírus valószínűleg megjelenik hazánkban. A hangsúly most a megelőzésen van, de felkészültünk a járvány kezelésére is – tette hozzá a kormányfő.

Rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök a vírus azonosításához, és nemzetközi szinten elismert járványügyi szakemberek állnak rendelkezésre a védekezésben.

Ilyen szempontból mi a jobban szervezett országok közé tartozunk. Szűrőmechanizmusokat léptettünk életbe a határokon, a repülőtereken, de a legfontosabb most a magyar emberek együttműködése és fegyelmezettsége. A miniszterelnök megerősítette a külügyminisztérium és az Operatív Törzs határozott kérését, hogy (amennyiben lehetséges) a magyarok ne utazzanak a járvánnyal sújtott területekre, országokba.

Megértem az emberek félelmét az új vírussal kapcsolatban, hiszen – míg az influenzát ismerjük és tudunk ellene védekezni – most egy ismeretlen bajjal állunk szemben. Ez az emberek számára egy nem belátható következményekkel járó kór, de mindenkitől nyugodtságot kérek – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Történelmi vészhelyzet a migráció

Az illegális bevándorlást történelmi problémának nevezte a miniszterelnök. A kérdés, hogy hol állítjuk meg a délről jövő beáramlást, most úgy látom, a magyar határ látja el ezt a feladatot.

Továbbra is számítanunk kell tömeges migránshullámokra, támadásokra a magyar határnál.

De tudom, hogy a rendészeti szervek képesek megoldani a határzár fenntartását és fejlesztését. A téma az áprilisi EU-csúcson is napirenden lesz, valamint a V4-ek vezetői és Erdoğan török elnök is találkozik majd a közeljövőben a megoldás érdekében – mondta Orbán Viktor.

Reuters: Törökország tovább nem tartóztatja fel az Európába igyekvő migránsokat Törökország úgy döntött, hogy tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket – adta hírül csütörtökön késő este a Reuters brit hírügynökség. Forrásként egy magas rangú török tisztségviselőt említenek, de név nélkül. Az illető elmondása szerint a török rendőrség, parti őrség és határőrség parancsot kapott arra, hogy ne állja útját a szíriai menekülteknek.

A miniszterelnök hozzátette: minden tiszteletünk a görögöké, de belátható, hogy az illegális bevándorlók azért tömörülnek a szerb-magyar határon, mert Görögország nem tudja megakadályozni őket abban, hogy keresztülmenjenek rajta a migránsok, ezzel Magyarországnak komoly gondokat okoz.

Fontos a magyar emberek véleménye

Voltak már Magyarországnak olyan vezetői, akik azt gondolták, hogy azért választották meg őket, mert okosabbak, mint a többi ember. Mi nem így gondolkodunk,

bizonyos kérdések eldöntésébe szeretném bevonni az embereket. Ezért tartunk rendszeresen nemzeti konzultációt

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: fontos témákról kérdezzük meg a magyarok véleményét, hogy megfelelő támogatással a hátunk mögött – mind itthon, mind a nemzetközi vitákban – teljes mellszélességgel tudjuk képviselni az érdekeiket.

A börtönök körül kialakult helyzettel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette:

az elítélteket nem lehet kínozni, de társadalmi egyetértés van abban, hogy a törvényszegést büntetésnek kell követnie,

a büntetés-végrehajtási intézményekben pedig arra kell törekedni, hogy az elítéltek a későbbiekben vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. Mindezek mellet azt senki nem várhatja el, hogy a börtönökben olyan körülmények legyenek, mint otthon. Az is nagy probléma, hogy nemzetközi bíróságok olyan értelmezést adtak a kínzásnak, ami ellentétben áll az emberek igazságérzetével. Miért adjunk milliókat például családirtóknak? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Hangsúlyozta: tizenkétezer kártérítési ügyet indítottak a fogvatartottak a magyar állam ellen, a megítélt pénz egy részét pedig az ügyvédek megtartják, tehát egyeseknek ez óriási biznisz.

A Soros-hálózatnak az anyagi haszonszerzés a célja

Nekünk nem az ellenzék a fő politikai ellenfelünk, hanem a Soros-hálózat, amely külföldről próbál beavatkozni Magyarország életébe. Háromszor voltam szemtanúja, hogy Soros György ki akarta fosztani az országot. Sajnálatos, hogy az ellenzék összenőtt a hazánkba beépülő szervezetekkel, amelyeket a milliárdos pénzel – mondta a miniszterelnök. Majd kifejtette:

ez egy jól szervezett, civil ruhába öltözött, de katonai módon működő hálózat, és a tevékenységükkel kapcsolatban mindig kiderül, hogy azért támogatnak szervezeteket és embereket, hogy anyagi előnyökhöz jussanak.

Döntések a klímavédelem ügyében

A fővárosi önkormányzat kihirdette a klímavészhelyzetet, de azóta sem csinál semmit, a kormány eközben életbe léptette a klíma- és természetvédelmi akciótervet, amelyet lépésről lépésre megvalósítunk.

Hiszen a tűzoltók sem kihirdetik, hogy tűz van, inkább eloltják azt, én úgy ismerem a magyarokat, hogy nem sopánkodnak, hanem cselekszenek, a kormány is így tesz

– mondta Orbán Viktor.

Ne a szegények fizessenek többet

Az Európai Unió költségvetési vitája lényegében arról szól, hogy a tagállamok az egy főre jutó nemzeti össztermékük hány százalékát fizessék be a közös büdzsébe. Leegyszerűsítve, egyes tagállamok azt mondják, hogy 100 forintjukból csak 1-et akarnak befizetni, többekkel együtt mi azt képviseljük, hogy ez az összeg legyen 1 forint 30 fillér. Szerintünk ez nem óriási különbség – mondta a kormányfő. Hozzátette:

ma Magyarország az egy főre jutó nemzeti össztermékének összegéhez mérten többet fizet az Unió költségvetésébe, mint a nálunk jóval gazdagabb Hollandia vagy Németország.

Azt szeretnénk elérni, hogy a befizetési rendszer igazságosabb legyen, hogy a gazdagabb tagországok legalább annyi pénzt tegyenek a közös kasszába, mint a szegényebbek – zárta szavait Orbán Viktor.

