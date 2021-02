Megkapta a magyarországi engedélyt a Szputnyik V vakcina

A Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája után újabb oltóanyag kapott engedélyt magyarországi használatra, ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) befejezte a feltételül szabott hatósági vizsgálatokat a Szputnyik V vakcinával kapcsolatban. A vizsgált paraméterek alapján az NNK megállapította, hogy

az oltóanyag gyógyszerminőségi szempontból a gyártói specifikációnak megfelelt, immunbiológiai szempontból a készítmény emberen alkalmazható.

2020. december 26-án érkezett meg Magyarországra az első adag vakcinaszállítmány, az Európában elsőként engedélyezett Pfizer-vakcina. Néhány héttel később, 2021. január 12-én már az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcinája is rendelkezésünkre állt, amely felépítésében, hasonlóan a Pfizer-oltóanyaghoz, szintén mRNS-alapú készítmény.

A brit–svéd gyógyszeripari vállalat, az AstraZenca készítménye január 20-án a magyar hatóságok, január 29-én pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását is megkapta.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ döntése értelmében az orosz Szputnyik V vakcina is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható hazánkban.

Így mostantól négy vakcina áll rendelkezésünkre a koronavírus elleni harcban.

– Egymillió ember beoltásához elegendő, kétmillió adag koronavírus elleni vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól. Az oltóanyag három ütemben érkezik majd hazánkba – jelentette be január 22-én, Moszkvában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor orosz kollégájával, Szergej Lavrovval találkozott. Az orosz fél az első, negyvenezer adagot tartalmazó szállítmányt február 2-án leszállította Magyarországra.

A magyar vakcinavásárlást kezdetben mind a hazai ellenzék, mind az Európai Unió élesen bírálta, azonban a központi oltóanyagbeszerzés akadozása miatt az EU tagországai a lakosság átoltottságát tekintve jócskán lemaradtak az unión kívüli európai államokhoz, egyes arab országokhoz, illetve az Egyesült Államokhoz vagy Izraelhez képest.

Ezt belátva, illetve miután a neves brit orvosi folyóirat, a The Lancet független kutatók közreműködésével nemrég megállapította, hogy a Szputnyik V biztonságos, és 91,6 százalékos hatékonysággal nyújt védettséget a koronavírus ellen, már egyre több uniós állam, így Németország, Franciaország, Spanyolország, Szlovákia vagy Ausztria vezetője is hajlik az orosz vakcina vásárlására. Sebastian Kurz osztrák kancellár azt sem zárja ki, hogy Ausztriában gyártani is fogják az orosz és a kínai oltóanyagot.