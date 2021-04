Valódi kettős mércével járatná le a baloldali sajtó az SZFE dolgozóit

Milliárdokat kaptak az államtól az elmúlt tíz évben a kormányra támadó filmrendezők

Miközben a baloldali sajtó azt sérelmezi, hogy a félmilliárd forintos keretösszegű állami támogatásból az alapítványi fenntartásba került Színház- és Filmművészeti Egyetem két rendezője is részesült, addig elhallgatták, hogy több milliárd forintot kaptak a tiltakozó hallgatókat bujtogató liberális művészek az elmúlt tíz év során. Lapunk összegyűjtötte, kikről van szó és mekkora összeggel támogatta a Nemzeti Filmintézet a pályázataikat.

Képmutatóan adtak hírt a baloldali sajtóorgánumok a Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága által odaítélt állami támogatásokról. A HVG arról számolt be, hogy összesen 42 filmterv finanszírozásáról döntött a bizottság, összesen 502,8 millió forint értékben. Így hét kisjátékfilm, 15 ismeretterjesztő film, kilenc animációs alkotás és 11 dokumentumfilm készülhet a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával. A támogatásra jogosultak névsorából azonban csupán két nevet említenek meg: Novák Emilt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) általános rektorhelyettesét és az egyetem egyik új tanárát, Baska Barbarát. Utóbbiról azt emelték ki, hogy Orbán Viktor videósa volt.

Mind a rektorhelyettes, mind pedig az oktató dokumentumfilm-készítésre kapta az állami támogatást.

A baloldali portál erre húzta fel a cikk címét is: „Az SZFE új rektorhelyettese és új tanára is állami támogatást kap filmezésre”, amelynek tartalmát a Telex is átvette, és „Orbán korábbi videósa és az SZFE új rektorhelyettese is állami pénzt kap filmezésre” címmel ellátva tette közzé azt honlapjára.

A baloldali lapok egyike sem számolt be arról, hogy az említett keretösszeg meg sem közelíti azoknak a liberális művészeknek a támogatását, akik az SZFE kuratóriumi vezetésének lemondását követelték, vagy részt is vettek a tüntetéseken, és a Partizán stábja által elkészített Hülye fiatalság című film tanúsága szerint mindenekelőtt a kormány leváltását tűzték ki célul. Az egyetemfoglalás szervezésében tevékenyeken részt vevő és a tüntetéseken rendre felszólaló Enyedi Ildikó az elmúlt tíz év – tehát a Fidesz–KDNP kormányzása – alatt

nem kevesebb, mint egymilliárd 828 millió forintot kapott filmkészítésre az NFI-től, de az a Mundruczó Kornél is jelentős, egymilliárd 214 millió forintos összeget kapott állami támogatás címén, aki tavaly szeptemberben #FreeSzfe feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, lejáratva ezzel az egyetemi modellváltást, és az akkor újonnan kinevezett kuratórium tagjait.

Ráadásul idén február közepén a liberális rendező az Evolúció című filmjére 150 millió forintot kapott a filmintézettől, a második legtöbbet a támogatottak közül ebben az évben. Nem mellesleg közel egymilliárd forintot kapott tíz év alatt Szász János rendező is, aki az egyik, HVG-nek adott interjújában megfélemlítéssel vádolta az új SZFE-vezetést, az intézmény modellváltását pedig úgy értékelte: „Mintha katonai junta szállta volna meg a művészeti egyetemet.”

Deák Kristóf is jelentős összeget, vagyis több mint hétszázmillió forintot kapott tavaly májusban Az unoka című filmjének elkészítésére. A rendező szeptemberben úgy nyilatkozott: „Ez a kis ország nem tud eltartani annyi művészt, mint például a hasonlóan kis Hollandia. De kitermelni sem tud annyit, mint például a népesebb Románia, hiszen ezer emberből körülbelül mindenhol ugyanannyi a zseni.” Természetesen a liberális művész nyilatkozatában nagyra becsüli a tüntető diákságot, reményt keltő, erőt adó gesztusnak nevezve tevékenységüket.

Az előbb felsorolt négy liberális művész tehát, akik a kormány által elindított SZFE modellváltása ellen szót emeltek,