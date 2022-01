A természetjárás, kirándulás az ünnepi időszak után is szép ajándék lehet

A koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett korlátozások következtében sokunk a természetben talált rá a megnyugvásra: a hétvégék alatt szinte valamennyi túraútvonal, kirándulóhely vagy városhoz közeli erdő megtelt lelkes sétálókkal, akik örömmel fedezték fel a környékük és kis hazánk eddig rejtett szépségeit - olvasható a Lakáskultúra magazin korábbi, de ma is aktuális cikkében.



Kirándulás: új szokás, új világ

A világjárvány következményeként kialakult helyzet miatt számtalan olyan helyet fedezhettünk fel, melyet nem biztos, hogy valaha is meglátogattunk volna. Az is egy izgalmas felismerés volt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ott találtunk olyan szívünkhöz közeli környéket, melyet ajánlókban lehet olvasni, vagy bárki is említést tett volna róla. Elég egyszerűen csak nyitva tartani a szemünket, ráérni arra, hogy a lábunk elé nézni, lehajoljunk, felfelé irányítsuk tekintetünk, vagy letérjünk a kijelölt utakról — így tárulhatott elénk mindig egy másik világ.

Egy-egy ilyen séta alkalmával ráadásul egy teljesen új oldalát is megismerhettük a természetnek. Vajon hányan ismertünk fel új rovarfajokat, vagy hányan néztünk utána az eddig számunkra észrevétlen növényekre? Nem is beszélve a naplemente állandóan változó formáiról, színeiről, avagy a felhők játékáról, amelyekkel nem lehet betelni.

Mindezeken túl valószínűleg sokunk nézett új mozgásformák után, hogy levezesse a felesleges energiáit. Ennek is főként a természet adott otthont: a közeli parkok megteltek együtt sportolókkal, többünk vízre szállt, úszott, avagy kezdte újra a kocogást, esetleg haladó futóként nézett új útvonalak után, iktatott be titkos pihenőket, kitérőket.

Nagy nyertesei voltak ennek az időszaknak a kutyák: nemcsak többet láthatták gazdijukat, de sokunkat kísértek el a rendszeressé vált kirándulásainkhoz vagy akár a napi kocogásainkhoz.

A legszebb ajándék

A természetben töltött idő talán az egyik legértékesebb, amelyet szánhatunk magunkra. A friss levegő ereje, a testmozgás öröme, az állat- és növényvilág csodái mellett mindannyiunk találhatott benne olyan más pozitívumot, amelyet érdemes lehet átvinni és megtartani a következő évre is.

Ajándékozzuk meg magunkat és egymást egy jó hangulatú sétával, kirándulással, futással, kerékpározással a természetben az ünnepi időszakot követően is!

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: MTVA Bizományosi/Jászai Csaba