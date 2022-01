Így készül a klasszikus szabolcsi töltött káposzta!

A töltött káposzta az év végi ünnepi lakomák nélkülözhetetlen fogása, amiből csakis nagy adag készülhet. A Mindmegette konyhájában most M. Dobos Marianne, a Hír TV műsorvezetője a klasszikus szabolcsi verziót készítette el. Íme, a zseniális recept videón – olvasható a mindmegette.hu cikkében.

A szabolcsi töltött káposzta tökéletes egytálétel, ami fejes káposztából, paradicsommal készül. Ahány ház, annyi szokás - sokféleképpen készítik, de abban talán mindenki egyetért, hogy hideg tejföllel és friss kenyérrel tálalva a legfinomabb.

Most a Hír TV műsorvezetője, M. Dobos Marianne mutatja be, náluk hogy készül a szabolcsi töltött káposzta, amit egy kis házi paprikakrémmel is felturbózott!

A SZABOLCSI TÖLTÖTT KÁPOSZTA HOZZÁVALÓI:

1 fej fejes káposzta

olaj

1 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1/2 kg darált sertéshús

15 dkg rizs

paprikakrém

só

bors

pirospaprika

ételízesítő

1/2 l passzírozott paradicsom

A tálaláshoz:

tejföl

ELKÉSZÍTÉS: