Tél a városban – milyen cipő szükséges a sétákhoz?

A téli időszakra mindenképpen érdemes beszerezni egy téli csizmát vagy bakancsot. Amennyiben hosszú sétákra is sor kerül, egy túracipő beszerzésére is sort kell keríteni. Nézzük meg, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie az ideális túracipőnek – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

A JÓ LEVEGŐN VALÓ SÉTA A LEGHIDEGEBB TÉLI NAPOKON IS FELTÖLT

Nincs is jobb a hosszú sétáknál, hiszen a testi egészségünk mellett a lelkihez is nagy mértékben hozzájárul. A jó levegőn való séta a leghidegebb téli napokon is feltölt, főleg akkor, ha társaságban történik. Azonban annak érdekében, hogy valóban élmény legyen a hosszú séta, elengedhetetlen az ideális lábbeli beszerzése. A cipőválasztást sosem szabad félvállról venni. Ha nem a megfelelő cipő körül a lábakra, a hosszú séta könnyen szenvedéssé válhat. A téli csizma és bakancs a rövidebb sétákhoz ideális. A hosszú sétákhoz inkább túracipőt érdemes beszerezni. Az ideális túracipő megbízható gyártási technológiával készül, kiváló minőséget képviselő alapanyagból. Talprésze rugalmas és könnyű, a belső kialakítása pedig kényelmes és puha. Tökéletesen illeszkedik a láb formájához, mely fokozza a kényelmet. Mindez rendkívül fontos annak érdekében, hogy a kilométereken át tartó gyaloglás során a lábbeli ne törje és ne nyomja a lábat.