Idén lett 190 éves Jonathan, a világ legidősebb teknőse

Az idős Seychelle-szigeteki óriásteknős (Aldabrachelys gigantea hololissa) már régóta tartotta a legidősebb élő szárazföldi állat Guinness rekordját, most azonban hivatalosan is ő lett a „valaha feljegyzett, legidősebb teknős". Túlszárnyalta a korábbi rekorder Tu'i Malilá-t is, egy sugarasteknőst (Astrochelys radiata), amely legalább 188 évet élt, mielőtt 1965-ben elpusztult volna.

Jonathan St. Helena szigetén él az Atlanti-óceán déli részén, ahol helyi ikonként tekintenek rá, mint a változással szembeni kitartás jelképére

– mondta Joe Hollins, Jonathan állatorvosa a Guinness World Records-nak, amit a LiveScience online tudományos portál idéz.