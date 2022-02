Segítség! Felfáztam! Mit lehet ilyenkor tenni?

Érdemes már a tünetek jelentkezésekor azonnal cselekedni, mert a házi gyógymódokkal enyhíthetők, vagy akár meg is szüntethetők a kellemetlenségek – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

ÜLJÜNK GYORSAN SÓS VÍZBE!

Ez az egyszerű ötlet azonnal képes csökkenteni a fájdalmat és gyulladást is. A fürdővízbe tehetünk csalánt, zsurlót, vagy konyhasót is, amely remekül fertőtlenít. Egy kiló sót szórjunk a kádba, és nagyjából fél órát maradjunk a vízben. Nagyon fontos emellett még, hogy a betegség alatt kerüljük az erős fűszereket! Ne együnk citrusféléket, kávét, csokit és alkoholt!

MEGGYMAGOT A HASRA!

A legtöbb drogériában ma már néhány száz forintért vásárolható meggymagokkal töltött különleges párna. A magok a sütőben való felmelegítés után, hosszan megtartják a hőt, és fokozatosan engedik ki magukból azt, így a párna hatékonyan segít a fájdalom enyhítésében. 1-2 perc alatt akár a mikrohullámú sütőben is felmelegíthetők.

BELÜLRŐL IS TÁMADJUNK!

Tőzegáfonya: A felfázás egyik legjobb ellenszere ez a különleges gyümölcs. Magas antioxidáns-tartalma elpusztítja a baktériumokat, segít megelőzni, enyhíteni a tüneteket. Fogyasszuk nyersen, lekvárként, kapszula, illetve folyadék formájában!

Petrezselyem : A nyers petrezselyem kitisztítja a hólyagot és a vesét. Adjuk salátához, vagy tegyük a főtt krumplira, de készíthetünk belőle teát is. Néhány percig forraljuk a nyers petrezselymet, szűrjük és hűtsük le, majd igyuk meg!

Uborka és zeller : Az uborka és a zeller is természetes vízhajtók. Készítsünk belőlük salátát, így hamarabb kitisztulnak a fertőzött húgyutak.

C salán-, vagy cickafarktea: A csalán és a cickafark hatékony gyógynövények, különösen jó vízhajtók, átmossák a vesét és a húgyutakat, így a baktériumok nem szaporodnak el. Fél liter vízzel forrázzunk le egy maroknyi szárított levelet, majd hagyjuk állni 15 percig.

ENYHÍTSÜK A SZENVEDÉST JÓGÁVAL!

Egyenes gerinccel üljünk egy meleg szőnyegre. Nyújtsuk ki a bal lábat, hajlítsuk be a jobbat és húzzuk be a sarkat a combtőhöz. Tegyük a bal kezet a hát mögé és lassan forduljunk balra. Jobb kézzel karoljuk át a jobb térdet. Ha a kezeink nem érnek össze, fogjunk meg egy törölközőt a hát mögött. Lélegezzünk tízszer mélyen. A másik oldalon is végezzük el a gyakorlatot, mely megerősíti a medence izmait.

