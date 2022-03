Mozgásformák az egészséges szívért és a tónusos izomzatért

A tónusos izmokért

A szép izomzatot nem csak súlyok folyamatos emelgetésével érhetjük el. Ezúttal olyan erősítő edzéseket ajánl a Diéta és Fitnesz, amelyek közben nemcsak izmosodunk, de jól is szórakozunk.

Kick-box

A Diéta és Fitnesz szerkesztőségének egyik kedvenc edzésformája:

nemcsak alaposan megizzaszt, de a feszültség levezetésére is tökéletes, ráadásul még fogyaszt is, és az alakunk is egyre szebb lesz az edzésnek köszönhetően.

Kell ennél több? A kick-box nem ma indult világhódító útjára, 1970-ben fejlesztették ki, ötvözve az ütéseket és rúgásokat alkalmazó távol-keleti eredetű küzdősportokat.

Arról már nem is beszélve, hogy önvédelemnek sem utolsó sport!