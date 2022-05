Autónkat és magunkat is készítsük fel a nyárra!

A nyár egyet jelent a kánikulával, a cikk elején is említett klímaberendezések állapota tehát létfontosságú lehet, főleg ha gyerekekkel utazik az ember. Egy alapos tisztítás és az évi kétszeri pollenszűrőcsere (tavaszi szezonban és ősszel) ezért elengedhetetlen eleme a feladatoknak. A tisztítás történhet alap- és ózonos módszerrel, amelyek nagyjából másfél óra alatt el is készülnek a legtöbb szakszervizben.

Azért pedig, hogy az út során az utasok is jól érezzék magukat, a fentieken túl érdemes különböző elemózsiákat, ásványvizet bepakolni a kötelező elsősegélycsomag, láthatósági mellény és elakadásjelző háromszög mellett, hiszen sosem tudhatjuk, hogy utunkat nem akadályozza-e majd egy baleset vagy forgalmi dugó – ami, valljuk be, az elmúlt évek megnövekedett autóforgalmára tekintettel több mint valószínű, különösen a sztrádákon – a várakozási időben pedig életmentő lehet pár korty frissítő vagy egy-két szendvics.

Minden eddig elhangzott műszaki feladat mellett azonban nagyon fontos, hogy a sofőrök pszichésen is készen álljanak az útra. Amennyiben járművünknek nincs klímája, a nyári forróságban annak belseje akár 40-50 Celsius-fokot is elérheti, amit a lehúzott ablakkal, tempós közlekedés mellett is maximum 30 fok környékére tudunk lehűteni. A hőségben pedig sokkal ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé válhatnak a vezetők, így a veszélyhelyzeteket sem mérik fel jól. A sebességhatárok túllépése, szabálytalan előzések, a megfelelő követési távolság figyelmen kívül hagyása és a hirtelen véghez vitt manőverek pedig könnyen vezethetnek balesetekhez. Jó tanács: ha külföldre utazunk, az utasbiztosításba mindig érdemes belefoglalni a járművünket is.