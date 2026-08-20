Nyers hal, rizs és évszázados hagyomány – Mennyit tud a sushiról?
A szusi mára Japán egyik legismertebb gasztronómiai exportcikke lett, története és elkészítésének szabályai azonban jóval összetettebbek annál, mint elsőre gondolnánk. Tudja, mitől lesz nigiri a nigiri, mire való a gari, vagy kiről szól a Sushiálmok című kultikus dokumentumfilm? Tegye próbára tudását!
Mit jelent valójában a „susi” (sushi) elnevezés?
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