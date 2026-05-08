Chief Prosecutor Refuses to Resign Despite Call From Peter Magyar
Chief Prosecutor Gabor Balint Nagy gave an interview to the news portal 24.hu, following calls for his resignation by Prime Minister-designate Peter Magyar. In the interview, Nagy made clear that he intends to continue serving under a Tisza Party-led government. He also rejected claims that either the prosecution service or his own work had been influenced by politics in any way.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!