szombathelySopronazbeszt

Sopron sem ússza meg: magánterületen megjelent az azbeszttel szennyezett zúzalék

Szombathely és Zalaegerszeg után Sopronban is igazolódott az azbeszt jelenléte. A Greenpeace két magánberuházásnál vizsgálódott és mindkét esetben beigazolódott a szennyezettség gyanúja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 08. 11:37
A Greenpeace álláspontja szerint az osztrák felelősség egyértelmű, mert bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy évek óta tudomásuk volt az osztrák hatóságoknak az érintett bányák termékeinek azbesztszennyezettségéről, ezért a későbbiekben a kormánynak kell gondoskodnia a szükséges kártérítési mechanizmusokról, amelyek fedezik a mentesítés és egyéb védekezési költségeket.

A Greenpeace Ausztria által feltárt bizonyítékokat minden illetékesnek eljuttatja a szervezet.

A Greenpeace szerint a legfontosabb szempont az emberi egészség védelme, ezért az azonnali intézkedések között a szennyezettség mielőbbi feltérképezését, az érintett területek rendszeres, intenzív locsolásán túl a területek lehetőség szerinti lezárását, majd az azbeszttartalmú kőzetek mielőbbi eltávolítását kell elsődleges célnak tekinteni.

Amennyiben ez rövid távon nem megoldható, ideiglenes letakarásuk és a szállítás előtti biztonságos izolálásuk szükséges – írták.

A közleményben idézték Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét, aki szerint javasolják, hogy az érintett minisztériumok vezetői, a szakhatóságok és intézmények, az érintett önkormányzatok vezetői, helyi parlamenti képviselők, valamint az azbesztmentesítési és -vizsgáló cégek szakemberei hozzanak létre egyeztető fórumot, ahol a helyzet rövid és hosszú távú megoldásairól is dönthetnek.

Az ügy rendezése érdekében a Greenpeace felajánlja magyar és osztrák kollégáinak szakmai tudását és tapasztalatait – tette hozzá a szakértő.

Borítókép: Szombathelyen az útépítéshez használt zúzott kőben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét mutatták ki (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


