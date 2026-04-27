Támadják a Greenpeace méréseit a burgenlandi kőbányák ügyében

Az azbesztszennyezésre hivatkozva hatóságilag bezárt négy osztrák kőfejtő üzemeltetői hétfőn élesen bírálták a burgenlandi tartományi vezetést és a Greenpeace-t.

2026. 04. 27. 21:25
Szentmargitbányai Kőfejtő (Fotó: Wikipédia)
A tartományi hatóságok a kőzetben található tömegkoncentrációt mérték, a levegőben lévő azbeszt koncentrációját azonban nem. 

Ez pedig döntő fontosságú a munkavállalók és a lakosság védelme szempontjából, főleg mivel Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs határérték – adott hangot bírálatának Frank Eichhorn, a pörgölényi (pilgersdorfi) kőbánya üzemvezetője.

Mind a négy üzemeltető szeretné újra megnyitni a bányákat, és próbaüzemet kérelmeztek. Ez azért is szükséges lenne, hogy teljes üzemeltetés mellett levegőméréseket lehessen végezni, és így megbízható értékek álljanak rendelkezésre a bányák értékeléséhez – tette hozzá Eichhorn.

Kirschbaum kijelentette, hogy nem tartja ellenőrizhetőnek a Greenpeace által mért adatokat.

A vételezett anyagból egyes kavicsokat vettek ki és vizsgáltak meg anélkül, hogy a mintavétel során figyeltek volna a statisztikai pontosságra

– vélekedett. Két kavics – mint fogalmazott – még nem mond semmit az azbeszt előfordulásáról egy egész területen.

Kirschbaum azzal érvelt, hogy nem áll össze a kép. A kőbányákban a bezárás előtt végzett mérések mindig a határértékek alatt voltak, egy parkolóban viszont hirtelen 50 százalékos azbesztterhelést állapítottak meg.

Honnan jön ez a csodával határos azbesztnövekedés?

– kérdezte. Véleménye szerint a kőbányákból nem származik veszély. 

A Greenpeace-t azzal vádolta, hogy bizonytalanságot kelt a lakosság körében. Az érintett kőbányák dolgozóinak nagy részét időközben elbocsátották. A gazdasági kár hatalmas az üzemeltetők szerint.

A Greenpeace kétségbeesett intézkedésnek nevezte és visszautasította az üzemeltetők bírálatait.

Burgenland tartomány hatóságai közleményben tudatták, hogy tisztában vannak azzal, hogy a kőbányák bezárása érzékeny kérdés, és hogy a vállalatok gazdasági nyomás alatt állnak. Mindazonáltal érthetetlennek nevezték az üzemeltetők bírálatát, mondván, hogy közegészségügyet potenciálisan veszélyeztető helyzet tette szükségessé a cselekvést az ügyben.

Borítókép: A Szentmargitbányai Kőfejtő (Forrás: Wikipédia)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

