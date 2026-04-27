Támadják a Greenpeace méréseit a burgenlandi kőbányák ügyében

A tartományi hatóságok a kőzetben található tömegkoncentrációt mérték, a levegőben lévő azbeszt koncentrációját azonban nem.

Ez pedig döntő fontosságú a munkavállalók és a lakosság védelme szempontjából, főleg mivel Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs határérték – adott hangot bírálatának Frank Eichhorn, a pörgölényi (pilgersdorfi) kőbánya üzemvezetője.

Mind a négy üzemeltető szeretné újra megnyitni a bányákat, és próbaüzemet kérelmeztek. Ez azért is szükséges lenne, hogy teljes üzemeltetés mellett levegőméréseket lehessen végezni, és így megbízható értékek álljanak rendelkezésre a bányák értékeléséhez – tette hozzá Eichhorn.

Kirschbaum kijelentette, hogy nem tartja ellenőrizhetőnek a Greenpeace által mért adatokat.

A vételezett anyagból egyes kavicsokat vettek ki és vizsgáltak meg anélkül, hogy a mintavétel során figyeltek volna a statisztikai pontosságra

– vélekedett. Két kavics – mint fogalmazott – még nem mond semmit az azbeszt előfordulásáról egy egész területen.

Kirschbaum azzal érvelt, hogy nem áll össze a kép. A kőbányákban a bezárás előtt végzett mérések mindig a határértékek alatt voltak, egy parkolóban viszont hirtelen 50 százalékos azbesztterhelést állapítottak meg.

Honnan jön ez a csodával határos azbesztnövekedés?

– kérdezte. Véleménye szerint a kőbányákból nem származik veszély.