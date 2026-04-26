Több százezer pajzsmirigybetegségért felelős a katasztrófa

A vizsgálat a baleset elsődleges okát emberi mulasztásban állapította meg, a felelősöket tíz év börtönre ítélték. A szovjet vezetés a Mihail Gorbacsov pártfőtitkár által meghirdetett glasznoszty (nyitottság) politikájával szembe menve próbálta titkolni a katasztrófát. Jóllehet Svédországban már a robbanás napján radioaktív felhőket észleltek a Szovjetunió irányából, az első hivatalos jelentéseket csak két nap múlva adták ki, a sajtó pedig csak a május elsejei ünnepségek után számolt be a szerencsétlenségről, az atomerőmű tervezési hibáit államtitokká nyilvánították. A szennyezés a Szovjetunión kívül két tucat európai országot sújtott, 45 260 négyzetkilométernyi terület fertőződött cézium-137 izotóppal.

Magyarországot két hullámban érte a szennyezés: az első Skandinávián, Lengyelországon és Csehszlovákián át érkezett április 29-én, és zömmel az északi, északnyugati területeken mosódott ki. A második hullám Románián és Jugoszlávián keresztül május 7-én érkezett, s a másnapi esők mosták a talajba, de a terhelés messze alatta maradt az Alpokban és Dél-Németországban mért értékeknek.

A sugárhatás mintegy háromszázezer megbetegedésért lehet felelős

Ma sem lehet pontosan tudni, hány áldozatot követelt a katasztrófa. Az ENSZ-szervezetek, valamint Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország kormányai által 2003 februárjában létrehozott Csernobil Fórum 2005. szeptemberi jelentése szerint a robbanás okozta sugárzás közvetlenül 56 halálos áldozatot követelt, a katasztrófa nyomán fellépő betegségek áldozatainak száma négyezerre tehető. A Greenpeace 2006-ban közzétett tanulmánya szerint a sugárhatás két évtized alatt mintegy kétszázezer megbetegedést okozott s a jövőben még százezret okoz majd.

A reaktor dolgozóit és a katasztrófa elhárításában résztvevő munkások egy részét 1986. április 26-án erős külső gammasugárzás érte, ez a különböző becslések szerint2–20 Gy dózist okozott. Hatására huszonnyolcan négy hónapon belül meghaltak a kapott sugárterheléstől és égési sérülésektől. 2004-ig további tizenkilenc személy vesztette életét.