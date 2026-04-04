Komoly egészségügyi kockázat: itt a lehetőség megszüntetni

Elindult a lakossági azbesztmentesítési pályázat. A támogatás – amelyre április 13-ig lehet jelentkezni, kizárólag online – a veszélyes azbeszttartalmú építőanyagok szakszerű elszállítását, valamint ártalmatlanítását finanszírozza.

2026. 04. 04. 9:16
Elindult az azbesztpályázat, a Nemzeti Energetikai Ügynökség felhívása szerint április 13. 16.00 óráig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan.

Veszélyes az azbeszt
Veszélyes az azbeszt/Fotó: Vémi Zoltán

Mi is az azbeszt, és miért kell tőle szabadulni?

Az azbeszt az egyik legjobb, természetben is megtalálható hőszigetelő. Hiába tűzálló, remekül áll ellen a savaknak, olcsó, hajlékony és rugalmas, de rendkívül veszélyes is. Sajnos viszonylag későn derült ki az egészségkárosító hatása. Sokáig az építőiparban alkalmazták a fenti tulajdonságai miatt. 

A szórt azbesztet rengeteg épületnél használták fel hazánkban (iskolák, irodaházak, panelházak). 2005-ben azonban minden megváltozott, amikor teljes tilalom lépett életbe: azóta minden azbeszttartalmú építőanyag alkalmazása, forgalmazása szigorúan tilos. Azonban a korábban készült termékek még ma is előfordulnak a környezetünkben.

Pályázat segít megszabadulni az azbeszttől

Az azbesztbontás munkavédelmi vonatkozásai első hallásra ugyan inkább építőipari feladatnak tűnhetnek, de a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy-egy mezőgazdasági épület esetében is előfordul az azbeszt mint építőanyag – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján „Lakossági azbesztmentesítés 2026” című nyilvános pályázati felhívást tett közzé a lakosság számára. A támogatás a lakosság körében képződött azbeszttartalmú építőanyag-hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálására használható fel lakossági pályázati konstrukció keretében. Az azbesztet tartalmazó anyagok bontása során keletkező hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ezért fontos, hogy nemcsak az azbeszt bontása, hanem a hulladék kezelése, szállítmányozása is engedélyhez kötött.

A pályázatra jelentkezhetnek:

  • magánszemélyek,
  • társasházak,
  • lakásszövetkezetek,
  • és egyházak.

A pályázat kizárólag az ún. HAK 17 06 05* kódú azbeszthulladék elszállítására érvényes.

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online pályázati felületen lehet beadni. Csakis a helyesen és teljeskörűen kitöltött dokumentumot fogadják el, amelyhez a kötelezően csatolandó mellékleteket is fel kell tölteni. A pályázatokat a palyazatok.neuzrt.hu oldalon várják április 13. 16.00 óráig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

