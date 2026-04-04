Komoly egészségügyi kockázat: itt a lehetőség megszüntetni

Elindult az azbesztpályázat, a Nemzeti Energetikai Ügynökség felhívása szerint április 13. 16.00 óráig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan.
Mi is az azbeszt, és miért kell tőle szabadulni?
Az azbeszt az egyik legjobb, természetben is megtalálható hőszigetelő. Hiába tűzálló, remekül áll ellen a savaknak, olcsó, hajlékony és rugalmas, de rendkívül veszélyes is. Sajnos viszonylag későn derült ki az egészségkárosító hatása. Sokáig az építőiparban alkalmazták a fenti tulajdonságai miatt.
A szórt azbesztet rengeteg épületnél használták fel hazánkban (iskolák, irodaházak, panelházak). 2005-ben azonban minden megváltozott, amikor teljes tilalom lépett életbe: azóta minden azbeszttartalmú építőanyag alkalmazása, forgalmazása szigorúan tilos. Azonban a korábban készült termékek még ma is előfordulnak a környezetünkben.
Pályázat segít megszabadulni az azbeszttől
Az azbesztbontás munkavédelmi vonatkozásai első hallásra ugyan inkább építőipari feladatnak tűnhetnek, de a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy-egy mezőgazdasági épület esetében is előfordul az azbeszt mint építőanyag – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján „Lakossági azbesztmentesítés 2026” című nyilvános pályázati felhívást tett közzé a lakosság számára. A támogatás a lakosság körében képződött azbeszttartalmú építőanyag-hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálására használható fel lakossági pályázati konstrukció keretében. Az azbesztet tartalmazó anyagok bontása során keletkező hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ezért fontos, hogy nemcsak az azbeszt bontása, hanem a hulladék kezelése, szállítmányozása is engedélyhez kötött.
A pályázatra jelentkezhetnek:
- magánszemélyek,
- társasházak,
- lakásszövetkezetek,
- és egyházak.
A pályázat kizárólag az ún. HAK 17 06 05* kódú azbeszthulladék elszállítására érvényes.
A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online pályázati felületen lehet beadni. Csakis a helyesen és teljeskörűen kitöltött dokumentumot fogadják el, amelyhez a kötelezően csatolandó mellékleteket is fel kell tölteni. A pályázatokat a palyazatok.neuzrt.hu oldalon várják április 13. 16.00 óráig.
