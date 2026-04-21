A választás után fehéren-feketén kiderült, hogy a Tisza nem mondott igazat az akkumulátorgyárakról

Négy nappal a választás után a Greenpeace beismerte, hogy a gödi Samsung-gyár semmilyen káros anyagot nem bocsátott ki. Pedig éppen a nemzetközi zöldszervezet kezdte el terjeszteni, amire a Tisza Párt komplett lejáratókampányt felépített, és azt állították, hogy a kormány eltitkolja a nagy akkumulátorgyárak mérgező tevékenységét – idézte fel az Ellenpont.

Választás utáni Greenpeace-beismerés: a gödi Samsung-gyár nem bocsátott ki veszélyes anyagot. Fotó: MTI/Mónus Márton

Most azonban bebizonyosodott, hogy mindez nem felel meg a valóságnak, és Magyar Péterék politikai számításból keltettek pánikot. A kommunikációs fordulat nem a véletlen műve, hiszen az országnak a kormányváltás után is szüksége lesz az akkumulátorgyárakra – mutat rá a lap.

A gödi Samsung-gyár ügye központi témája volt az elmúlt évek kormányellenes hadjáratának, amit a kampányában Magyar Péter úgy foglalt össze:

A gödi akkumulátorgyár története maga a NER: korrupció, hazugság, ázsiai gazdasági migránsok, egészségkárosítás, természetkárosítás, elhallgattatott hatóságok, megfélemlített munkavállalók, behódolás a szennyező ázsiai multinak.

A tiszás sajtó a gyárak veszélyességéről cikkezett

A sorra megjelenő cikkek célja nem volt más, mint hogy bebizonyítsák: az akkumulátorgyárak veszélyesek a környezetre, a kormányzati támogatásuk pedig mind erkölcsileg, mind gazdaságilag elhibázott lépés.

A sort az Átlátszó kezdte 2024-ben, amikor arról írt, hogy 2018 óta nem jelölték ki az előírt veszélyességi zónákat a gyár körül. 2025-ben aztán a Greenpeace azt állította, hogy a mérések szerint a gödi gyár környékén a talajban talált nikkelszennyezés meghaladta a határérték dupláját. Év végére az állítólagos határérték-átlépést a baloldali sajtó politikai kontextusba helyezte, a HVG felháborodott szalagcímben hirdette, hogy 133 milliárd forint állami támogatást kapott a gyár, azt megelőzően pedig négy korábbi alkalommal is részesült állami forrásokból. A lap azt sugalmazta, hogy a gyárat annak ellenére támogatja a kormány, hogy a gyár szennyezi a környezetet. Majd ismét az Átlátszó jelentkezett egy tényfeltárónak szánt anyaggal, amelyben a kész narratívát közölték: „A Samsung SDI folyamatosan veszélyezteti a környezetet és a lakosságot, méghozzá a magyar hatóságok tudtával.” A Telex sem maradt le a riogatásban.